Messerstiche im Regionalexpress : Täter in Psychiatrie eingewiesen

Ein Mann hat in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und fünf Menschen verletzt. Foto: dpa/Ralf Roeger

Update Aachen/Herzogenrath Nach der Messerattacke in einem Regionalexpress in Herzogenrath hat das Aachener Amtsgericht die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Aachen war der 31 Jahre alte Mann am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr in Herzogenrath als Passagier des Nahverkehrszuges Regionalexpress 4 von Düsseldorf nach Aachen unterwegs.

Kurz nach der Weiterfahrt sprang er von seinem Sitzplatz auf und versuchte durch Betätigung des Türöffners den Zug wieder zu verlassen.

Nachdem sich die Türen nicht öffneten, schlug er unvermittelt einen der 23 Mitreisenden mit der Faust ins Gesicht. Anschließend zog der Beschuldigte ein Küchenmesser und stach mit diesem zunächst ziellos um sich. Im weiteren Verlauf zielte der Mann mehrfach mit dem Messer gegen den Kopfbereich verschiedener Zeugen.Dabei gelang es ihm fünf Personen zu verletzen – keine der Personen geriet in Lebensgefahr.

Dabei sei nach jetzigem Erkenntnisstand mit großer Wahrscheinlichkeit ein psychotisches Erleben des Beschuldigten als Ursache anzunehmen, wie die Aachener Staatsanwaltschaft am Samstagmittag mitteilte.

Einem aus Nigeria stammenden Zeugen, der selbst durch den Beschuldigten verletzt wurde, gelang es, den Angreifer zu Boden zu bringen und zu entwaffnen. Ihm kamen weitere Passagiere – unter anderem ein auf seinem Dienstweg befindlicher Beamter der Bundespolizei – zu Hilfe und fixierten den sich zunächst noch wehrenden Beschuldigten bis zum Eintreffen der herbeigerufenen Beamten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Aachen einen Tag später die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an: unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des versuchten Heimtückemordes in drei Fällen.

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, eine entsprechende Tatmotivation oder eine religiöse Radikalisierung des Beschuldigten haben sich nicht ergeben.

