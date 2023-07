Einschränkung in Aachen : Südhalle muss erneut schließen

Einschränkung in Aachen

Der Fachkräftemangel führt zu Einschränkungen in der Südhalle. Foto: ZVA/Michael Jaspers

Aachen In Aachen gibt es zu wenig Fachpersonal für Badeanstalten. Deswegen müssen nun erneut Abstriche gemacht werden. Betroffen ist davon erneut die Südhalle.

Die Kombination aus Personalmangel, Schulferien und sommerlichen Temperaturen führt am Samstag, 8. Juli, und am Sonntag, 9. Juli, zu einer erneuten Schließung der Schwimmhalle Süd. Als Alternativen bieten sich Schwimmhalle Brand, die Ulla-Klinger-Halle, die nicht-städtische Schwimmhalle Ost und das Freibad Hangeweiher an. Die Öffnungszeiten der Bäder sind zu finden unter www.aachen.de/schwimmen.