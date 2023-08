Premiere am Grenzlandtheater Aachen : Ist diese Ehe noch zu retten?

Ein recht gegensätzliches Paar: Fabian Goedecke als Tom und Cynthia Thurat als Louise in „Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“ am Grenzlandtheater Aachen. Foto: Dominik Fröls

Aachen Mit der vom Publikum gefeierten Premiere von Nick Hornbys „Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“ eröffnet das Grenzlandtheater Aachen seine neue Spielzeit.

Tom soll Einsatz zeigen. Hat Louise schließlich gesagt. Also hat er, der sonst stets leger in Sweatshirt, Chinos und Turnschuhen daherkommt, sich ein Sakko übers T-Shirt geworfen und einen schicken Gürtel um die Hüfte geschnallt. „Passt das?“, fragt er die Frau in der ersten Zuschauerreihe. „Nein“, antwortet die trocken und wie aus der Pistole geschossen. Großes Gelächter im Saal, denn die Frau nimmt Louises Reaktion vorweg, die kurz darauf die Bühne betritt und ebenfalls die Nase rümpft. Einsatz zeigen: Ja! Aber doch nicht so!

Mit der kurzweiligen und vom Publikum gefeierten Premiere des Kammerspiels „Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“, hat das Grenzlandtheater am Freitagabend die neue Spielzeit eröffnet. In dem Stück aus der Feder des britischen Erfolgsautors Nick Hornby („High Fidelity“, „About A Boy“) geht es um nicht weniger als das Wesen der Ehe oder letztlich einer Beziehung und die Frage, wie man als Paar dauerhaftes Glück finden kann. 2019 wurde es von Stephen Frears mit Rosamund Pike und Chris O’Dowd in den Hauptrollen als Fernsehserie adaptiert. Im Oktober 2022 fand die deutsche Erstaufführung am Theater Oberhausen statt.

Nachdem Louise eine Affäre hatte, sind sie und Tom am Tiefpunkt angelangt. Trotzdem wollen die beiden ihre Ehe nicht kampflos aufgeben, allein schon wegen der gemeinsamen Kinder. Also gehen sie einmal pro Woche zu einer Paartherapeutin. Vor jedem Termin treffen sie sich in einem Lokal gegenüber der Praxis, ein wenig, um sich mit Bier (er) und Wein (sie) Mut anzutrinken, tatsächlich aber finden die wesentlichen Gespräche schon dort statt. In zehn kurzen Episoden erörtern sie die „Lage der Nation“, wie sich der offizielle Titel des Stücks, „State Of The Union“, übersetzen lässt.

Service Weitere Aufführungen noch bis 21. September Das Stück „State Of The Union – Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst“ von Nick Hornby ist noch bis zum 9. September im Grenzlandtheater Aachen in der Elisengalerie zu sehen. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr statt, sonntags um 18 Uhr, am 12. und 26. August zusätzlich um 16 Uhr. Anschließend gibt es bis zum 21. September weitere Termine an verschiedenen Spielstätten in der Region. Tickets sind im Vorverkauf an der Theaterkasse, telefonisch unter 0241/4746111, sowie online erhältlich. www.grenzlandtheater.de

Soweit das Setting, für das Steven Koop (Bühne und Kostüme) einen simplen Rahmen findet: drei hohe Tische mit Stühlen und eine Sitzecke, alles in modernem Grün, und schwupps ist man im Lokal. Bis auf Getränke verzichtet Koop auf weitere Requisiten. Dafür geben acht Zuschauer, die auf der Bühne platznehmen dürfen, die Anmutung von „Betrieb“. Mehr braucht es aber auch nicht, alles Weitere würde nur vom Wesentlichen ablenken.

Mittendrin sitzen Tom (Fabian Goedecke), der stets als erster ankommt, und Louise (Cynthia Thurat). Grenzlandtheater-Dramaturgin Anja Junski inszeniert die beiden als recht gegensätzliches Paar. Er, derzeit beschäftigungsloser Musikkritiker, lebt locker in den Tag hinein, ist ein sympathischer, aber auch etwas schusseliger Schluffi. Sie hingegen ist eine taffe Ärztin, die mit älteren Menschen arbeitet und nebenbei Kinder und Haushalt managt. Kostümbildner Koop steckt Louise zu dunkelblonder Mähne in leuchtende Farben: blaue Bluse, pinke Hose.

Dass sie trotz vieler Unterschiede glaubhaft als alterfahrenes Paar rüberkommen, hängt im Wesentlichen von der Chemie zwischen den Darstellern ab. Goedecke und Thurat gelingt es dabei, eine breite emotionale Palette zwischen Nervosität, Angst, Trauer und Ärger, aber auch Vertrautheit, Leidenschaft, Humor und Hoffnung abzudecken. Man merkt den beiden, die jeweils schon am Grenzlandtheater zu sehen waren, nicht an, dass sie erstmals gemeinsam auf der Bühne stehen. Thurat, die 2019 für ihre Rolle der Claire in „Arthur & Claire“ mit dem Publikumspreis ausgezeichnet worden ist, gelingt es, Louise Verletzlichkeit einzuhauchen, obwohl sie doch (vermeintlich) in der stärkeren Position ist. Goedecke hingegen gibt seinen Tom mit dem nötigen Schuss Selbstbewusstsein. Ein starkes Duo, dass Hornbys Pointen sichtlich auskostet.

Carolin Leweling als mal gelangweilte, mal flirtende Kellnerin ist ein schöner Sidekick. Sie muss zwischen den Episoden tatsächlich immer wieder abräumen und auftischen. Man wünscht dem Trio und der Technik zwischen den Szenen allerdings mehr Ruhe, um die Episoden kurz nachwirken zu lassen.

Action kommt vor allem immer dann auf die Bühne, wenn Tom und Louise in ihre Gedankenwelt abdriften. Sie stellen sich dann vor, wie sie reagieren würden, wenn der andere sie schlüge. Oder sie erinnern sich an den Versöhnungssex, den sie früher miteinander hatten. Tom überlegt, was er mit Louises Affäre José anstellen würde, wenn er ihn träfe. Und die beiden stellen sich vor, wie es wäre, geschieden zu sein. Die meisten dieser Einschübe hat Regisseurin Junski ins Klamaukige überzogen. Wirklich albern ist es letztlich in den „Sexszenen“. Feuer der Leidenschaft? Naja.

Das Thema Sex steht zugleich im Mittelpunkt des Ganzen. Die Affäre hatte schließlich einen Grund: Tom wollte irgendwann nicht mehr mit Louise schlafen. Dabei sei der Sex in der Beziehung, wie Louise ihm klarmacht, doch das Einzige, was ihn wirklich von allen anderen Menschen in ihrem Leben unterscheide. Der Weg aus der Krise soll also auch der Weg zurück zu alter Leidenschaft sein. Doch wie lässt sich die wieder entfachen? Dafür müssen sich beide verändern, und sollen doch die bleiben, in die man sich mal verliebt hat. Ist das überhaupt möglich?

Hornbys Stück zieht seinen Reiz aus der großen Lebensnähe. Es gibt – auch ohne Affäre – wohl kaum eine längere Beziehung zwischen zwei Menschen, in denen die Fragen, die er aufwirft, nicht irgendwie Thema wären. Die Antwort des Autors muss nicht jeden überzeugen. Das Publikum im ausverkauften Grenzlandtheater spendete jedenfalls lang anhaltenden Applaus.