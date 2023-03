Millionenförderung beschlossen : Strukturwandel im Revier kommt dem Sportpark Soers zugute

Aachen Der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier hat auf seiner Sitzung am Freitag die Förderung eines ambitionierten Sportprogramms beschlossen. Davon wird auch Aachen profitieren.

Geldsegen für die Stadt Aachen: Für die Entwicklung des Sportparks Soers soll ein zweistelliger Millionenbetrag aus Mitteln für den Strukturwandel im Braunkohlerevier bereitgestellt werden. Dies hat der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier auf seiner Sitzung am Freitag im Kreishaus in Heinsberg beschlossen.

Wie aus einer am Freitag versandten Pressemitteilung hervorgeht, steht allein für diese drei Sportvorhaben aus dem Spitzensport-Bereich ein Budgetrahmen in Höhe von insgesamt maximal 70 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Informationen unserer Zeitung soll der größte Teil, rund 40 Millionen Euro, für die Entwicklung des Sportparks in Aachen bereitgestellt werden. Unter anderem soll damit der Bau einer neuen Reithalle auf dem CHIO-Gelände und der Neubau einer weiteren Multifunktionshalle ermöglicht werden. Laut Presseerklärung sollen darüber hinaus in absehbarer Zeit weitere 40 Millionen Euro in den Breitensport im Rheinischen Revier fließen.