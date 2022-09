Elferschießen im Jugendpokal : Stromsparen nicht der Grund für Flutlicht-Abschaltung

Update Aachen/Laurensberg Das Pokalspiel der B-Junioren zwischen Laurensberg und Vichttal muss nach dem Flutlicht-Ausfall wohl wiederholt werden. Dass die Anlage ausgeschaltet wurde, hat allerdings nichts mit Energie sparen zu tun.

Kurioses Ende eines Jugendfußballspiels: 100 Minuten hatten sich die B-Junioren-Teams von Gastgeber VfJ Laurensberg und VfL Vichttal am Mittwochabend im Pokalspiel, das den Einzug in den FVM-Pokal regelt – also das Turnier für Verbandsmannschaften – einen intensiven Kampf auf Augenhöhe geliefert. 4:4 stand es nach der Verlängerung. Die Spannung hätte kaum größer sein können. Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen. Oder besser: hätte fallen müssen.

Denn nachdem die ersten drei Schützen beider Teams sicher vom Elfmeterpunkt verwandelt hatten, legte sich der vierte Spieler für Laurensberg den Ball auf den Punkt. Was weiter geschah, entzog sich den Blicken der Beobachter. Einen Schuss gab es nicht mehr, denn der Platz samt aller Akteure versank plötzlich in tiefer Dunkelheit.

Am Tag danach steht so viel fest: Eine Stromsparmaßnahme war keinesfalls der Grund für die plötzlich auftretende Dunkelheit. Stefan Herrmann vom städtischen Fachbereich Kommunikation kennt die wahren Zusammenhänge. Erhellende Auskunft: „Es ist sicherlich für alle Teilnehmenden unglücklich, dass das Jugendpokalspiel wegen Verlängerung und Elfmeterschießen in die Phase der Flutlichtabschaltung rutschte. Die Flutlichtanlagen gehen in der Tat auf den städtischen Sportplätzen mit Zeitschaltuhren zu einem vorgegebenen Punkt aus.“ Stadtweit. Und daran sei nichts zu ändern.