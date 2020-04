Arbeiten an Störung : Strom im Aachener Stadtteil Laurensberg ausgefallen

Arbeiten an Störung

Der Strom ist am Dienstagmorgen in Laurensberg ausgefallen (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik

Aachen Im Aachener Stadtteil Laurensberg gibt es derzeit einen Stromausfall. Das hat die Stawag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.

Die Hotline der Störstelle stand am frühen Morgen nicht still, weil so viele Bürgerinnen und Bürger den Ausfall melden wollten.