Wieder weniger Gäste : Strengere Regeln bei Trauungen wegen Corona

Aachen Durch die steigenden Infektionszahlen in Aachen und der damit verbundenen Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 dürfen seit Dienstag nicht mehr so viele Gäste den standesamtlichen Trauungen beiwohnen. Das teilt das Presseamt der Stadt mit.

Im Weißen Saal des Rathauses dürfen 15 zusätzliche Gäste der Trauung beiwohnen, in der Burg Frankenburg 14 und im Couven Museum 13. In die Welsche Mühle in Haaren dürfen Brautpaare noch acht Gäste mitbringen, in das Bezirksamt Kornelimünster sieben, in die Bezirksämter Laurensberg und Brand jeweils sechs. Im Trauzimmer des Schlosses Schönau sind fünf Gäste erlaubt und im kleinsten Trauzimmer der Stadt im Bezirksamt Eilendorf noch vier.