Im gestohlenen Fahrzeug : Streifenwagen in Aachen gerammt und geflüchtet

Aachen Die Besatzung eines Streifenwagens will ein verdächtiges Fahrzeug an der Weiterfahrt hindern. Dann kracht es.

Beim Versuch, ein zuvor gestohlenes Fahrzeug zu stoppen, ist am späten Mittwochabend in Aachen ein Streifenwagen der Polizei gerammt und massiv beschädigt worden.

Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Anfrage mitteilte, war das Firmenfahrzeug eines Handwerksbetriebs kurz nach 23 Uhr in der Neuhausstraße in Forst gestohlen worden. Der Wagen war dort am Straßenrand abgestellt gewesen.