Horbacher Straße : Straßensperrung treibt die Politik auf die Barrikaden

Die Horbacher Straße in Alt-Richterich ist voraussichtlich bis zum 14. April komplett gesperrt. Foto: Andreas Steindl

Aachen Kleine Baustelle, große Wirkung: Die aktuelle Sperrung der Horbacher Straße sorgt nicht nur bei Anwohnern für Unmut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Albrecht Peltzer Leiter Lokalredaktion Aachen

Pressemitteilungen der Stawag oder ihrer Tochtergesellschaft Regionetz sind im Regelfall in ziemlich unaufgeregtem Ton gehalten. So auch im vorliegenden Fall. 14 Tage muss die Horbacher Straße gesperrt werden.

Ver- und Entsorgungsleitungen in Alt-Richterich müssen gelegt werden. „Aufgrund der Leitungslage und gültiger Sicherheitsvorschriften“, so heißt es, dürften „die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“.

So weit, so gut. Oder schlecht. Denn die Sperrung seit Montag hat die Politik in Richterich mächtig in Wallung gebracht. Bezirksbürgermeister Hubert Meyers (CDU) ist bildlich gesprochen „auf 180“, auch wenn das Tempo rund um die Baustelle deutlich reduzierter daherkommt.

Lesen Sie auch Baustelle : Horbacher Straße in Richterich abschnittsweise in beide Richtungen gesperrt Die Horbacher Straße in Richterich ist ab diesem Montag wegen Bauarbeiten abschnittsweise in beide Richtungen gesperrt.

Kritisiert wird die Informationspolitik der Verantwortlichen, die Meyers nicht nur bei der Regionetz, sondern auch im städtischen Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur ausmacht. Dass man in Richterich „quasi aus der Zeitung“ erfahre, dass diese wichtige Verkehrsader für gut zwei Wochen gesperrt wird, sei „nicht zu verstehen“. Der Informationsfluss sei „eine einzige Katastrophe“, es fehle „jegliche Sensibilität“.

Immerhin handele es sich um eine zentrale Verkehrsader für Richterich und Laurensberg. Umleitungsstrecken führen notgedrungen durch Wohngebiete, durch enge Straßen. „Das alles ist ein riesiges Problem“, weiß Meyers. Und weil das so sei, müssten solche Maßnahmen sorgfältig vorbereitet und intensiv kommuniziert werden, lautet die Forderung.

Der aktuelle Fall ist für Meyers Anlass, auf ein weitaus größeres Thema hinzuweisen. Die Bahnbrücke an der Horbacher Straße, unmittelbar nach dem Abzweig von der Roermonder Straße, ist wie viele andere Bauwerke dieser Art und dieses Alters marode. Auch sie muss in naher Zukunft abgerissen und neu gebaut werden. Ein – nicht nur bautechnisch gesehen – Mammutprojekt, das den Verkehr im gesamten Nordwesten der Stadt maßgeblich beeinflussen wird.

Meyers setzt darauf, dass dieses Thema nicht „nebenbei“ vorbereitet wird, sondern – ähnlich wie beim Neubau der Brücke Turmstraße – sorgfältig mit allen politisch Verantwortlichen in Laurensberg und Richterich geplant und vorbereitet wird. Die Belastungen für die Anwohner und Anlieger müssten so gering wie möglich gehalten werden. „Sämtliche Maßnahmen sind mit den zuständigen Stellen und Institutionen abgestimmt“, schreibt die Regionetz immer in ihre Pressemitteilungen.

Nicht nur der Richtericher Bezirksbürgermeister setzt darauf, dass das weitaus mehr als eine Floskel ist.

Die Regionetz teilte am späten Mittwochnachmittag mit, dass es ihr „leid tue“, dass sie die aktuelle Baumaßnahme in der Horbacher Straße „so kurzfristig kommuniziert“ habe. „Das funktioniert sonst deutlich besser“, so Regionetzsprecherin Vanessa Grein.