Öffentliche Toilette : Straßensperrung am Westpark

Straßensperrung am Westpark

Aachen Nach den Osterferien soll am Westpark eine Containertoilette aufgestellt werden. Dafür werden jetzt die Anschlüsse verlegt.

Die Stadt Aachen will im Westpark eine öffentliche Toilette einrichten. Sie soll am Haupteingang an der Ecke Gartenstraße/Lochnerstraße stehen.