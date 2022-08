Nach Rohrbruch : Straße Iternberg bleibt mindestens zehn Tage voll gesperrt

Der Iternberg ist wegen der Straßenschäden in Höhe des Viadukts gesperrt. Foto: MHA/Heckert, Marc

Update Aachen Nach dem Rohrbruch am Iternberg zwischen Walheim und Kornelimünster bleibt die Straße mindestens Tage voll gesperrt. Die Anwohner haben jetzt wieder Trinkwasser.

Am frühen Montagmorgen konnte die Wasserversorgung für die rund 20 Haushalte rund um den Iternberg wieder hergestellt werden.

Wie berichtet, war eine Wassertransportleitung auf mehreren Metern Länge geborsten. Rund zwölf Meter Leitung mussten in der Nacht zum Montag ausgetauscht werden, wozu vorher eine Baugrube auf rund 20 Meter Länge ausgehoben worden war.

Aufgrund der starken Unterspülungen und der Lage der Baugrube wird die Wiederherstellung der Straße nach Aussage des Netzbetreibers Regionetz rund 10 bis 14 Tage in Anspruch nehmen. Die Ursache des Rohrbruchs steht noch nicht fest.

Gegen 2.45 Uhr war in der Nacht zum Sonntag in der Straße Iternberg das große Wasserrohr von rund 30 Zentimetern Durchmesser gebrochen.

Deshalb musste der Abschnitt zwischen Kornelimünster und Walheim in beide Richtungen gesperrt werden. Für den aus Aachen /Kornelimünster nach Walheim fahrenden Verkehr war ab der Einmündung Iternberg und Venwegener Straße Schluss. Von Walheim her war ab der Kreuzung Schleidener Straße, Albert-Einstein-Straße und Heidchen gesperrt. Die Polizei wies auf eine Umleitung hin, über Iternberg, Hahner Straße und Venwegener Straße. Fußgänger und Radfahrer konnten die Schadensstelle vorsichtig passieren.

Um kurz vor 19 Uhr am Sonntagabend wurde die Fahrbahn von Walheim nach Kornelimünster/Aachen wieder zeitweise frei gegeben. Die Fahrbahn in Richtung Walheim/Eifel blieb dagegen gesperrt, später am Abend waren dann wieder beide Fahrspuren gesperrt. Etliche Regionetz-Mitarbeiter waren mit Hilfe von schwerem Gerät dabei, die Schäden zu reparieren.