Hilfsverein für Namibia : Aachener Studentin bewegt auch mit kleinen Schritten Großes

Kleine Schritte gegen die Armut: Die Aachener Studentin Annika Neumann (rechts) hat einen Hilfsverein gegründet, mit dem sie vor allem den Kindern in Namibia eine bessere Zukunft ermöglichen will. Foto: MHA/Annika Neumann

Aachen Mit dem von Annika Neumann gegründeten Verein „Steps for a better future“ konnte jetzt ein Kindergarten in Namibia fertiggestellt werden. Weitere Hilfsprojekte laufen.

Soll ihr nur niemand Zuverlässigkeit und Hartnäckigkeit absprechen: Vor gut zweieinhalb Jahren hat die Aachener Studentin Annika Neumann einen Hilfsverein ins Leben gerufen, mit dem sie etwas gegen die bittere Armut vieler Menschen in Namibia unternehmen wollte – jetzt kann sie die Fertigstellung des ersten größeren Projekts vermelden. In der Kleinstadt Karibib konnte auch dank ihres Einsatzes und mit Unterstützung vieler Aachener ein Kindergarten errichtet werden, der noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen soll.

Es ist ein Erfolg, den sie noch vor wenigen Jahren wohl selbst nicht für möglich gehalten hat. Und es soll nicht der letzte sein. Getreu dem Motto „Kleine Schritte sind besser als keine Schritte“ hat sie Anfang 2021 den Verein „Steps for a better future – Namibia“ gegründet, dessen Vorsitzende sie jetzt ist. Ziel ist es, mit Spendengeldern viele kleine lokale Projekte vor Ort zu unterstützen, die unmittelbar den Ärmsten der Armen zugutekommen sollen. „Wichtig ist uns, dass wir die Leute gut kennen und dass wir Vertrauen zu ihnen haben“, sagt Annika Neumann.

Auslöser waren die prägenden Erfahrungen, die sie kurz nach ihrem Abitur während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in Namibia gemacht hat. Sie hat sich damals vor allem um die Betreuung von Grundschülern in Rehoboth gekümmert, denen oftmals nur einmal am Tag eine Portion Maisbrei zur Verfügung stand. Schon damals hat sie im Familien- und Freundeskreis gesammelt, um den Kindern auch mal etwas Obst zu kaufen und Abwechslung bieten zu können.

Nach ihrer Rückkehr aus Namibia hat Annika Neumann ein Lehramtsstudium in Köln begonnen. Den Kontakt in das Land im Südwesten Afrikas, einstmals auch deutsche Kolonie, hat sie jedoch nie abreißen lassen. Eine ihrer guten Bekannten ist Amanda Bouzenoune, die sich vor allem um Kinder aus ärmlichen Verhältnissen kümmert und ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen möchte. Zeitweilig habe sie bis zu 80 Kinder bei sich zu Hause, damit sie nicht völlig sich selbst überlassen sind, berichtet Annika Neumann. Ein eigener Kindergarten mit vernünftigen Räumlichkeiten sei ein Herzensprojekt von Bouzenoune gewesen.

Für den Bau konnte der Aachener Verein „Steps for a better future“ rund 15.000 Euro beitragen. Weitere Gelder sind von der evangelischen Kirche gekommen. So konnten fünf Klassenzimmer, Toiletten und ein großer Außenbereich hergerichtet werden. „Wir haben zwei Jahre intensiv daran gearbeitet“, sagt Annika Neumann. Jetzt fehlt noch die Innenausstattung. Spenden sind daher weiterhin willkommen.

Der mit Aachener Unterstützung errichtete Kindergarten in Karibib soll noch in diesem Jahr seinen Betrieb aufnehmen. Foto: MHA/Annika Neumann

120 Kinder können dort bald sicher betreut werden. Die Warteliste sei lang. „Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1990 gibt es nur noch private Kitas in Namibia“, sagt Annika Neumann. Staatliche Unterstützung gebe es nicht.

Hilfe wird aber auch an anderen Stellen geleistet. Aktuell arbeitet der Verein etwa auch mit Martha McNab zusammen, die insbesondere Frauen eine Zukunftsperspektive geben will und ihnen etwa eine Ausbildung als Friseurin oder Näherin ermöglicht. Unterstützt wird auch eine Einrichtung, die Frauen und Kindern mit Gewalterfahrung einen sicheren Ort bietet. Mal geht es aber auch nur um Hygieneprodukte für Mädchen, um Schulmaterialien, um warme Kleidung oder auch nur um eine Waschmaschine für ein Altenheim.

„Bei der Wahl der Projekte sind wir sehr genau“, versichert Annika Neumann. Der Verein habe derzeit rund 50 Mitglieder. Was mit den Spendengeldern geschieht, werde sehr transparent dargelegt. Wenn es nach ihr geht, soll es noch lange so weitergehen. Nach ihrem Studium will sie als Lehrerin wieder nach Namibia zurückkehren. Sie lässt kaum Zweifel aufkommen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie dort das nächste unterstützenswerte Projekt entdeckt.