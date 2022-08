Grünenthal : Stellenabbau trotz Rekordumsatzes

Grünenthal in Aachen: Das Pharmaunternehmen mit mehr als 4000 Mitarbeitern will weitere Stellen am Standort Aachen streichen. Foto: Andreas Herrmann

Exklusiv Aachen Im Aachener Pharmaunternehmen Grünenthal sollen weitere Stellen gestrichen und teilweise nach Portugal ausgelagert werden. Der Betriebsrat sorgt sich um den Standort Aachen.

Die Geschäftsführung des Aachener Pharmaunternehmens Grünenthal will mindestens 55 weitere Stellen am Standort Aachen streichen. Der Betriebsrat bestätigte am Dienstag entsprechende Recherchen unserer Zeitung. Das Unternehmen hingegen ließ eine Frist zur Beantwortung eines kurzen Fragenkataloges bis Dienstagnachmittag zunächst verstreichen.

Die geplanten Stellenstreichungen klingen nicht dramatisch, sie stehen aber in einer Reihe mit früheren Entlassungen. Seit 2010 kommen die Grünenthal-Mitarbeiter kaum mehr zur Ruhe, eine Restrukturierung folgte auf die nächste. Von knapp 2000 Mitarbeitern, die bis Ende der Zehner Jahre am Standort Aachen tätig waren, sind weniger als 1500 übrig geblieben.

Bei der letzten sogenannten Restrukturierung im Sommer 2019, als 201 Stellen gestrichen wurden, hatte Geschäftsführer Gabriel Baertschi dem Betriebsrat zugesichert, innerhalb der nächsten drei Jahre keine weiteren Mitarbeiter zu kündigen. Die Nachricht der geplanten Stellenstreichung kommt fast auf den Tag genau nach Ablauf dieser drei Jahre – obwohl vergangenes Jahr ein Rekordumsatz in Höhe von 1,47 Milliarden Euro verzeichnet wurde.

Der neuerliche Stellenabbau sei „bittere Kost für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, die bisher zum Erfolg des ja nicht erst seit gestern international agierenden Unternehmens beigetragen haben“, erklärte Betriebsratsvorsitzende Angelika Enderichs am Dienstagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung. „In einem wiederholt guten Geschäftsjahr mit dem Betriebsrat über Personalabbau zu sprechen“, zeuge nicht von einem „sozialverantwortlichen Ansatz“, sagte sie.

Was ist mit dem Bekenntnis zum Standort Aachen?

„Aus unserer Sicht muss das Unternehmen aufpassen, dass es bei den Beschäftigten nicht an Glaubwürdigkeit verliert: Immerhin wurde erst im vergangenen Jahr unter anderem in Ihrer Zeitung das Bekenntnis zum Standort Aachen offen ausgesprochen“, sagte Enderichs weiter.

Der Stelleabbau betrifft nach Recherchen unserer Zeitung vor allem die Bereiche IT, Finanzen und Cotrolling. Der Betriebsrat bestätigte dies am Dienstag. „Neben einer besseren Kostenstruktur erhofft man sich mit dem Aufbau in Lissabon den Zugang zu IT-Talenten mit der nötigen Erfahrung in internationalen Unternehmen“, habe die Geschäftsführung ihr mitgeteilt, erklärte Betriebsratsvorsitzende Enderichs.