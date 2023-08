Krankenhausplan NRW : Steht die Geburtsstation in Simmerath auf der Kippe?

Krankenkassen und St. Brigida in der Eifel sind sich uneins über die Geburtenstation. Foto: dpa/Fabian Strauch

Exklusiv Aachen Michael Ziemons, Gesundheitsdezernent der Städteregion Aachen, kritisiert die Sparvorschläge der Krankenkassen scharf. Welche Leistungen in unserer Region für die Kassen zur Disposition stehen.

Die Städteregion Aachen kritisiert Kürzungsvorschläge der Krankenkassen, die diese im Rahmen der laufenden NRW-Krankenhausplanung gemacht haben. „Die Kürzungsvorschläge würden zu einer unverantwortlichen Verschlechterung der Situation für die Menschen in der Städteregion Aachen führen“, sagt Gesundheitsdezernent Michael Ziemons.

Derzeit gibt es in NRW insbesondere im Ruhrgebiet eine Überversorgung, also zu viele Krankenhäuser, die zu viele teils hoch spezialisierte Operationen und Behandlungen anbieten, diese dann aber teilweise nur selten ausführen. Das soll sich mit dem NRW-Krankenhausplan ändern.

Dass Kürzungen teilweise sinnvoll sind, darauf haben sich die Krankenhäuser in unserer Region längst geeinigt. In der Städteregion Aachen hatten die Häuser selbst schon vor Beginn der Verhandlungen Einsparungen vorgeschlagen und bei den Krankenkassen bestimmte Leistungen nicht mehr beantragt. Doch das hat den Kassen offensichtlich nicht gereicht.

Ziemons kritisiert vier Kürzungsvorschläge der Krankenkassen ganz konkret. Wenn es nach den Kassen geht, sind die Geburtsklinik und die Frauenheilkunde in Simmerath verzichtbar. St. Brigida hatte 350 Geburten angemeldet, die Krankenkassen sehen einen Bedarf von 0 Geburten. In der Übersicht des Ministeriums der Verhandlungen steht abschließend das Wort „Dissens“. Auch unter dem Punkt „Geburten“ und dem St. Marienhospital Düren steht solch ein Dissens, weil das Krankenhaus 2700 Geburten anmeldet, während die Kassen nur einen Bedarf von 1785 sehen. Der Konflikt zwischen Krankenkassen und Krankenhaus ist also nicht gelöst.

Dieser Dissens ist das Ergebnis der Verhandlungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern, die vom 17. November 2022 bis zum 17. Mai dieses Jahres liefen. Nun prüfen die Bezirksregierungen die regionalen Planungskonzepte und sammeln Stellungnahmen von Kommunen und Verbänden. In diesem Zusammenhang hat die Städteregion Aachen sozusagen Einspruch bei der Bezirksregierung Köln eingelegt, was etwa die Geburtsklinik in der Eifel betrifft.

„Die Stationen müssen dringend erhalten werden“, sagt Ziemons, der von diesem Sparvorschlag überrascht worden sei. Eigentlich herrsche Einigkeit bei allen Beteiligten, dass der Standort schon aufgrund der Vorgaben der Landesplanung erhalten werden müsse.

Laut einer NRW-Richtlinie darf der Weg für eine Schwangere nicht mehr als 45 Minuten bis zur nächsten Geburtsklinik betragen. Wenn St. Brigida geschlossen würde, müssten alle Schwangeren nach Aachen oder nach Stolberg. „Das ist aus der Eifel aber gerade im Winter kaum in 45 Minuten zu schaffen“, mahnt Ziemons. Eine Planung, die darauf basiert, dass immer schönstes Wetter und nie Stau ist, sei nicht seriös.

Die Städteregion Aachen hat neben anderen Playern nun eine Stellungnahme für den Erhalt der Geburtsklinik bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Dort werden alle Stellungnahmen in dem regionalen Planungsprozess gesammelt. „Die Rettungsdienste schlagen ebenfalls Alarm, weil sie fürchten, dass Rettungswagen gebunden werden, um beispielsweise Schwangere aus der Eifel zu transportieren und dann für andere Aufgaben fehlen.“

Andreas Grbic, Geschäftsführer in St. Brigida, befürwortet grundsätzlich den Spezialisierungsgedanken der Krankenkassen, da eine hohe Quantität auch eine hohe Qualität für die Patientinnen und Patienten mit sich bringe. „In der Geburtshilfe ist jedoch die Entfernung zur nächsten Geburtshilfe ein wichtiger Aspekt für eine qualitativ hochwertige Versorgung und muss daher nochmal gesondert betrachtet werden“, sagte Grbic gegenüber unserer Zeitung.

Trotz der vergleichsweise kleinen Zahl von 350 Geburten in Simmerath sollte hier auf eine Bündelung an weniger Standorten verzichtet werden, betont Grbic. „Herr Laumann ist mit der besonderen Situation und Alleinstellungsmerkmalen der Eifelklinik gut bekannt, daher wird das Votum der Kassen kaum Berücksichtigung für uns finden“, sagt Grbic selbstbewusst.

Tatsächlich entscheidet am Ende NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) über den Krankenhausplan in seinem Haus. Ein Sprecher beschwichtigt: „Konkrete Ergebnisse für die einzelnen Regionen lassen sich aus bisherigen Ergebnissen noch nicht ableiten, zumal die Letztentscheidung beim Ministerium liegt.“ Am Ende könnten auch Entscheidungen stehen, die einen Konsens zwischen Kassen und Krankenhäusern aufbrechen, wenn dies der Qualität oder der Sicherheit der Versorgung diene.

Weil er sich um eben diese Qualität sorgt, übt Ziemons aber jetzt schon Kritik. Genauso unverständlich ist in den Augen des Gesundheitsdezernenten der Plan, die geriatrische Abteilung im Bethlehem in Stolberg zu schließen. Die Altersmedizin werde angesichts der alternden Bevölkerung dringend benötigt, mahnt Ziemons. „Das ist keine vorausschauende Planung.“ Die anderen Krankenhäuser wie etwa das Luisenhospital wären bei einer Schließung der Station in Stolberg überlaufen, fürchtet Ziemons. Insbesondere da in Absprache mit den Kassen bereits das Marien in Aachen keine geriatrischen Leistungen anbieten wird.

Dirk Offermann, Geschäftsführer des Bethlehem-Krankenhauses in Stolberg, kann sich „nicht vorstellen, dass das Land NRW eine bestehende Struktur abschaffen wird“. Stolberg sei innerhalb der letzten sieben Jahre zum drittgrößten Player in der Region geworden und versorge mehr als 300 Patienten in der Geriatrie pro Jahr. „Dass die Kassen hier Fälle sparen wollen, ist ein reines Rechenspiel“, beklagt Offermann. Absurde Bürokratie. Eine Bedarfsprognose habe eine gewisse Zahl an Patienten in der Geriatrie ermittelt, diese seien dann auf die anderen Häuser verteilt worden, das Bethlehem sei nicht bedacht worden. „Angesichts einer alternden Bevölkerung wird das aber sicher so nicht durchgehen.“

Im Kreis Heinsberg herrscht Konsens zwischen dem Hermann-Josef-Krankenhaus in Erkelenz und den Kassen. Aber auch im Kreis Düren gibt es einen Dissens: Während das St. Marien-Hospital 1500 Fälle für die Geriatrie meldet, sehen die Kassen einen Bedarf von nur 750.

Die Städteregion Aachen müsse weiterhin dringend zwei „umfassende Notfallversorgungszentren“ haben, betont Ziemons. Die Notaufnahme am Rhein-Maas-Klinikum in Würselen sei zwar nicht gefährdet, allerdings sollen bestimmte Leistungen wie etwa neurochirurgische Notfälle oder die Behandlung eines Bauchaortenaneurysmas nicht mehr als Leistung angeboten werden, wenn es nach den Kassen geht. „In Anbetracht der Tatsache, dass sich die Notaufnahme der Uniklinik auch mal 24 Stunden abmeldet, weil sie ausgelastet ist, müssen wir eine zweite Notaufnahme haben, in der jede Diagnose behandelt werden kann“, fordert Ziemons. Sonst bleibt nur eine Zwangszuweisung, die keine Regellösung sein könne.

Zuletzt kritisiert die Städteregion Aachen gegenüber der Bezirksregierung, dass die Krankenkassen Kürzungen in der psychiatrischen Versorgung vorsehen, wovon insbesondere die Uniklinik Aachen und das Alexianer-Krankenhaus betroffen wären. In Anbetracht der Tatsache, dass immer wieder von fehlenden Therapieplätzen berichtet wird, hält Ziemons diesen Vorschlag für völlig unverständlich.

Für die Städteregion Aachen, den Kreis Heinsberg und den Kreis Düren hatten die Häuser gegenüber den Krankenkassen einen Bedarf von 417.720 Belegtagen in psychiatrischen Abteilungen gemeldet, die Kassen sehen aber lediglich einen Bedarf von 374.618, also nur 89 Prozent. Die Städteregion Aachen hofft, dass sich die Krankenkassen mit ihren Kürzungsvorschlägen nicht durchsetzen werden. „Wir haben jedenfalls gute Argumente dagegen.“

Pläne in Düsseldorf und Berlin Laumanns NRW-Krankenhausplan und Lauterbachs Krankenhausreform NRW und der NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) haben im August 2022 den NRW-Krankenhausplan veröffentlicht. Künftig wird auf der Basis konkreter Fallzahlen über sogenannte Leistungsbereiche und Leistungsgruppen in Verbindung mit Qualitätsvorgaben geplant. Für jede Leistungsgruppe sind die Qualitätskriterien genau festgelegt. Es ist also etwa vorgegeben, wie viele Ärzte oder welche Geräte ein Krankenhaus vorhalten muss, um eine bestimmte Leistung anbieten zu können. Der Plan sieht vor, dass ein Krankenhaus mit internistischer und chirurgischer Versorgung für 90 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 20 Autominuten erreichbar sein muss. Derzeit sammelt die Bezirksregierungen Stellungnahmen zu dem Verhandlungsergebnis von Krankenkassen und Krankenhäusern. Am Ende entscheidet das Land. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) arbeitet an einer Krankenhausreform, die zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll. Die Reform sieht ein Ende der Fallpauschalen vor. Stattdessen soll es Vorhaltepauschalen geben. Bei den Leistungsgruppen orientiert man sich in Berlin jetzt an den in NRW festgelegten. Wie in NRW sollen Doppelstrukturen konkurrierender Kliniken abgebaut werden; die Qualität der Behandlungen durch Spezialisierung steigen.

Die Krankenkassen hingegen wollen nicht als Buhmann dastehen. Kürzungsvorschläge hätten immer einen Grund, betonen die Verbände. Man entscheide nach klaren Richtlinien und Vorgaben, wo man Kürzungen vorschlage, etwa wenn es eine Überversorgung gibt. Es seien Verhandlungen mit Augenmaß geführt worden, heißt es etwa vom Verband der Ersatzkassen (VDEK) NRW. Die Behandlung der Menschen müsse effizient, sicher und qualitativ gut sein. So sei es denkbar, eine Abteilung an einem Krankenhaus zu vergrößern und diese Abteilung gleichzeitig an einem nahe gelegenen Standort zu schließen. Das sei aus Kostengründen, aber auch aus Qualitätsgründen angezeigt.