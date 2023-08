Staus und Chaos : Neue Baustelle an der Jülicher Straße verschärft Verkehrslage weiter

Nur noch je eine Fahrspur in jede Richtung: Wegen einer neuen Baustelle kommt es an der Jülicher Straße zu massiven Verkehrsbehinderungen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Zwischen Blücherplatz und Hansemannplatz soll in den kommenden zehn Wochen der Asphalt erneuert werden. Am ersten Tag der Arbeiten kam es zu langen Staus. Ein Umsteigen auf den Bus ist aber auch keine Alternative.

Eine neue Baustelle auf der Jülicher Straße im Abschnitt zwischen Blücherplatz und Hansemannplatz verschärft seit Montag die ohnehin angespannte Verkehrslage in der Aachener Innenstadt. Schon in der Mittagszeit kam es in dem Abschnitt in beide Fahrtrichtungen zu Staus, von denen auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) betroffen war. Auch auf angrenzenden Straßen, etwa am Blücherplatz vom Europaplatz kommend, auf der Heinrichsallee vom Kaiserplatz kommend oder auf der Jülicher Straße aus Richtung Haaren kommend knubbelte es sich. Im Feierabendverkehr kam es schließlich zu teils chaotischen Zuständen.

Die Stadt Aachen lässt auf dem Teilstück die stark abgenutzte und ausgefahrene Asphaltdecke komplett erneuern. Die Arbeiten in drei Bauabschnitten sollen rund zehn Wochen bis Ende Oktober dauern. Die Stadt hatte bereits vorab mitgeteilt, dass die Bauarbeiten wegen des schlechten Zustands der Fahrbahnoberfläche zwingend erforderlich seien.

Im ersten Bauabschnitt werden die zwei Fahrspuren stadteinwärts in Richtung Hansemannplatz erneuert. Der Verkehr wurde deshalb auf die Gegenfahrbahn umgeleitet, wodurch dort nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung steht. Die Asphaltarbeiten in Richtung Innenstadt dauern rund drei Wochen. Im zweiten Bauabschnitt geht es dann genau umgekehrt – es steht dann weiterhin nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. Im dritten Bauabschnitt wird die Busspur in der Mitte erneuert.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bekräftigt die Stadt Aachen, dass eine Verschiebung der Baustelle auf einen anderen Zeitpunkt unmöglich sei. Zum einen, weil die Sanierung der Jülicher Straße lange aufgeschoben worden und nun extrem dringlich sei, da sie vor allen Dingen auch unbedingt vor der Vollsperrung der A544 abgeschlossen sein soll, die für den 15. Januar 2024 angekündigt ist. Zum anderen, weil etwa langfristig verabschiedete Fristen und Verträge mit Bauunternehmen nicht mal eben so umgeworfen werden könnten. Auch eine Beschleunigung der Arbeiten sei nicht machbar. „Es ist zwar wünschenswert, wenn alles viel schneller geht, aber dem sind einfach Grenzen gesetzt“, sagt Pressesprecher Harald Beckers.

Es gebe derzeit durch die bereits bestehende Teilsperrung der A544 eine Überlastung auf praktisch allen Verkehrsachsen, erläutert Beckers weiter. Die Jülicher Straße stehe nun aber nur eingeschränkt als Umleitungsstrecke zur Verfügung. Die Stadt rät Autofahrern deshalb, wenn möglich außerhalb von Stoßzeiten zu fahren und Arbeits- oder Bewegungszeiten anzupassen. Auch Homeoffice-Möglichkeiten sollten genutzt werden. Wer doch zu Stoßzeiten fahren muss, sollte sich weiträumig andere Wege suchen.

Der ÖPNV ist unterdessen kaum eine Alternative – denn die Busse stehen selbst im Stau. Die Linien 1, 11, 16, 21, 31, 41, 46, 51, 52, 151, 220, SB20, N6 und V haben derzeit Verspätungen von bis zu einer halben Stunde, teilt die Aseag am Montagnachmittag auf Anfrage mit. Dieser Zeitverlust bringe weitere Probleme mit sich. So könnten etwa Ablösungen anderer Busse nicht eingehalten werden – was also auch auf anderen Linien zu Verspätungen führen könne. Habe ein Bus eine besonders hohe Verspätung, müsse die Fahrt gegebenenfalls „verkürzt werden“. Das bedeute: Der Bus fährt nicht bis zur Zielhaltestelle.

Die Verkehrsmeister der Aseag würden das Geschehen an der Baustelle nun beobachten, heißt es weiter. „Unsere Erfahrungswerte zeigen: In diesen ersten Tagen ist das Chaos am größten.“ Verkehrsteilnehmer müssten sich erst an die neue Baustellensituation gewöhnen. Sollte sich das Chaos in wenigen Tagen nicht gelegt haben, würden aber weitere Maßnahmen ergriffen, mögliche Umleitungen und Notfallpläne seien bereits erarbeitet worden. Vorerst empfiehlt die Aseag Fahrgästen, bei den genannten Linien Verspätungen einzuplanen und mindestens einen Bus früher zu nehmen. Zudem sollten sie sich in den Apps „movA“ oder „naveo“ über die aktuelle Situation informieren.