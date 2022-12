Großbaustelle Turmstraße : Statt des Blechs fließt jetzt reichlich Beton

Bauprojekt Turmstraße : Der Brücken-Neubau steht in den Startlöchern Trotz unvorhersehbarer Herausforderungen liegen die Arbeiten an der Turmstraße weiterhin im Zeitplan. In wenigen Wochen wird sichtbar in die Höhe gebaut. Weitere Sperrpausen für den Zugverkehr stehen im Dezember an.