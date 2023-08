Impuls für Aachens Innenstadt : Startschuss für das Großprojekt Theaterplatz ist für 2024 fest eingeplant

Der Gewinnerentwurf hat nicht nur die Jury im Oktober 2021 überzeugt, er dient jetzt auch als Vorgabe für die Umsetzung des neuen Theaterplatzes, die ab kommendem Jahr starten wird. Foto: club L94 Landschaftsarchitekten mit Obermeyer Infrastruktur

Aachen Lange wurde über die Neugestaltung des Theaterplatzes als zentraler Ort für die Innenstadt von morgen geredet. Jetzt wird es mit einem Mal sehr konkret.

Die Idee liegt nahe, sie leuchtet ein. Und doch will sie geboren, zu einem Plan entwickelt und am Ende auch in die Tat umgesetzt sein. Der neue Theaterplatz soll die Bühne für die Stadt sein: großstädtisch, einladend, grün, quasi autofrei, ein Ort, an dem man gerne ist, wo man sich trifft. Und nicht nur, um dann ins Theater zu gehen. Aber auch.

Viel ist über den neuen Theaterplatz für Aachen gesprochen worden. Der Ansatz, dass er in die eine wie die andere Richtung wirken soll: die Theaterstraße hoch, zunächst bis zur Borngasse, als Erinnerung und Wiederbelebung des alten Boulevards. Aber auch über den in einem Zug mitsanierten und neu zu gestaltenden Kapuzinergraben als Achse zum Elisenbrunnen, den Elisengarten hinüber zum neuen Büchel. Hinter allem steht der sehnsüchtig erwartete Impuls für eine Innenstadt, der die einen den Untergang, die anderen ein gewaltiges Potenzial bescheinigen.

„Der Theaterplatz ist das Gegenteil einer Nische – er ist eine Bühne für das Zusammenleben in der Stadt.“ Das Zitat von Stadtbaurätin Frauke Burgdorff steht wie das Motto über der Planung. Wer auch immer den Glauben an den Beginn der Umgestaltung verloren hat, wer das so genannte Reallabor rund ums Theater Aachen mit geänderter Verkehrsführung, Teilsperrung der stadteinwärts führenden Seite für Pkw und zahlreichen kulturellen Happenings als ratloses Hinhaltemanöver abgestempelt hat, bekommt nun die Info: Es wird konkret.

Die zukünftige Gestaltung des Theaterplatzes in Aachen ist ihr Thema in der Stadtverwaltung (von links): Stefanie Weitenberg (Abteilungsleiterin Stadterneuerung und Stadtgestaltung), Isabel Strehle (Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur), Silke Roder (Abteilungsleiterin Straßenplanung und -bau) sowie Projektleiter Philip Spahr. Foto: MHA/Bernd Büttgens

Ein Team von Verwaltungsleuten, die allesamt dem Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur von Isabel Strehle angehören, haben sich an diesem Morgen Zeit genommen, um unserer Zeitung das nun anstehende Verfahren zu erläutern. Silke Roder, Abteilungsleiterin für Straßenplanung und -bau, ist dabei, auch Stefanie Weitenberg, die die Abteilung für Stadterneuerung und Stadtgestaltung führt, und Philip Spahr, der Projektleiter für das Theaterplatz-Projekt. Sie wollen sich dabei, wie Isabel Strehle es betont, nicht zu tief in die Karten schauen lassen. Denn noch steht der Weg durch die politischen Ausschüsse bevor, noch steht der Vorschlag der Verwaltung zur Diskussion, der eng abgestimmt ist mit den Ansichten der Regionetz, die wiederum das übliche Geschäft mit den Versorgungsleitungen im Erdreich zu stemmen hat. Solche Phasen sind in Großprojekten besonders sensibel.

„Dieses Projekt ist emotional, sehr komplex, und es ist eine riesige Chance für die Innenstadt“, sagt Isabel Strehle. Grundlage für die Planung und baldige Umsetzung ist der Siegerentwurf des Wettbewerbs, den Stadt und Regionetz ausgeschrieben hatten und der mit dem Votum einer 13-köpfigen Fachjury im Oktober 2021 entschieden wurde: Der Gewinnerentwurf der Landschaftsarchitekten „Club L94“ aus Köln gibt seitdem die Richtung vor.

„Was sich vollständig ausgezahlt hat, war die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Nachbarschaft und Initiativen am Prozess“, sagt Projektleiter Philip Spahr. Aus dem Theaterplatz-Grau-in-Grau der Jetztzeit soll etwas Blühendes, Einladendes entstehen. Aufenthaltsqualität, weniger bis kaum mehr Autos, „der Gestaltungswille der Bevölkerung war riesig“, so Spahr.

Für das Verwaltungsteam ist die Unterstützung aus der Bürgerschaft motivierend und die Kraft, die die Politik geschlossen für das Projekt aufbringt, eine große Rückendeckung. Und so präsentiert man nun einen Plan, der in drei Schritten von der Theaterstraße, hier von der rückwärtigen Seite des Theaters bis zur Borngasse (erster Bauabschnitt), über den Theaterplatz selbst (zweiter Baubschnitt) bis zum Kapuzinergraben von der Ecke Alexianergraben/Franzstraße bis zum Elisenbrunnen (späterer dritter Bauabschnitt) reicht. Start der Bauarbeiten soll Anfang 2024 sein, man rechnet mit einer Fertigstellung des Platzes im Jahr 2027.

Jeder einzelne Bauabschnitt, jedes Gewerk scheint Stoff für reichlich Aufmerksamkeit und Begleitung zu bieten. Die politischen Sitzungen versprechen interessant zu werden und ziehen sicherlich auch viele Bürgerinnen und Bürger an. Die öffentliche Wahrnehmung im Baufortschritt und schließlich in der Vollendung wird nicht weniger spannend.

Ab 2025 wird es im Kernbereich, rund ums Theater, zur Sache gehen. „Es muss alles fein abgestimmt werden“, erklärt Stadtgestalterin Stefanie Weitenberg, „wir werden in diesem Jahr dann auch den 200. Geburtstag des Theaters feiern. Von daher werden wir gemeinsam über die Bauarbeiten und auch über die darin liegenden möglichen Chancen mit dem Theater und anderen Akteuren, mit Geschäftsleuten und Gastronomen sprechen.“

Das Profil des neuen Theaterplatzes zeigt zentral vor dem Theater den in eine kleine Senke gesetzten runden Brunnen, an dessen Rand man ausruhen und sitzen kann. Foto: Club L49 Landschaftsarchitekten

Die Pläne sind ambitioniert. Markant wird das neue Grün sein, rund 40 neue Bäume sind geplant, kompakte Alleenbäume für die Theaterstraße, eher ein gefiedertes Blatt für den Platz. Entscheidend und neu soll sein, dass diese Bäume einen ausgeprägten Wurzelraum erhalten, der Langlebigkeit garantiert.

Hohe Aufenthaltsqualität, die an die historischen Dimensionen des alten Platzes erinnert, der das Theater nicht auf die Insel, sondern zentral in die Stadt setzte, soll entstehen. Schon in den Planungen sticht der ebenfalls neue Brunnen mit flachem Wasserspiegel und Fontänen heraus, der von zwei Sitzstufen, die zum Platznehmen einladen, halbseitig umgeben wird. Auffällig sind in der Planung auch die breiten, baumbestandenen Fußwege an den Seiten des Platzes und die „Theatergärten“, großzügige Flächen zwischen den Bäumen. „Das sind neue Plätze, die auch Bühne sein können, die von der Gastronomie genutzt werden, die aber auch konsumfrei bleiben können“, sagt Stefanie Weitenberg. Dass der Platz inklusiv sein wird, fügt Philip Spahr noch an. Der barrierefreie Zugang zum Theater, bislang über einen Seiteneingang geregelt, soll künfig so eingerichtet werden, dass ein Zugang über den Haupteingang möglich wird.

Fotografisches Geschick ist gefragt, wenn heute der Eindruck von einem Theaterboulevard entstehen soll. Das Stück Theaterstraße im Rücken des Theaters bis zur Borngasse soll in einem ersten Bauabschnitt ab 2024 umgebaut werden – auch mit Bäumen. Foto: MHA/Harald Krömer

Eins noch: das Theaterparkett. Schließlich gilt das Motto von dem Platz als Bühne. Im Raum steht der Satz, den Frank Flor als Sprecher des Wettbewerbssiegers „Club L94“ sagte: „Bevor Autos das Stadtbild dominierten, war der Theaterplatz Ausgangspunkt eines prachtvollen Boulevards, das Parkett der Stadt.“ Und weiter: „Diese Aufenthaltsqualität wollen wir dem Theater und damit den Menschen zurückgeben.“

Von oben weckt der Entwurf der Platzoberfläche den Eindruck von einem Theaterparkett. In der Umsetzung werden es Beton- und Natursteinflächen sein, ein längliches Steinparkett. Die Auswahl der Materialien ist noch nicht final, die Stabilität, gerade auf den Flächen, die von den schweren Bussen befahren werden, sei eine echte Herausforderung, sagt die Bauexpertin Silke Roder.

Info Dürfen denn auch Autos über den Theaterplatz fahren? Und was ist mit der Erreichbarkeit? Die Frage wurde im Vorfeld entsprechend laut gestellt. Klar und politisch beschlossen ist, dass der neue Theaterplatz und der Kapuzinergraben nicht mehr als klassische Verkehrsachse für den Durchgangsverkehr dienen werden. Das Zufußgehen steht im Mittelpunkt der Gestaltungsideen. Zwei Spuren, so genannte Mischverkehrsflächen, sind rechts und links des Theaters allerdings für Busse, am liebsten für leise und langsam fahrende, sowie für Fahrräder geplant. Nutzbar sind sie auch für den Lieferverkehr, für Taxis und für Patienten, die keine andere Möglichkeit haben, als mit dem Auto bei ihren Arztpraxen vorzufahren. In Politik und Verwaltung gilt das Theaterplatz-Projekt von daher auch als wichtiger Baustein der Mobilitätswende in der Innenstadt. Was am Theaterplatz gelingt, könnte auch für die gesamte Innenstadt funktionieren – so die These.

Der Startschuss zum Großprojekt Theaterplatz erfolgt mit der politischen Debatte Anfang September. „Endlich“, sagt das Projektteam, das auf viele Partnerinnen und Partner und eine breite Unterstützung in der Stadt setzt.

Die Kosten für das Projekt listet die Verwaltung präzise und planungsbasiert berechnet auf, Kostensteigerungen, auch die in Aachen stets zu erwartenden archäologischen Arbeiten, seien eingepreist, heißt es. Im Gespräch mit der AZ rückt das Team nicht mit Zahlen heraus, sie sollen der Politik in einer Vorlage Mitte August vorgestellt werden. Man liegt aber wohl nicht falsch, wenn man die Kosten für Abschnitt 2, also den Theaterplatz selbst, mit einem hohen einstelligen Millionenbetrag ansetzt.

Ein Detail aus der Planung zeigt den neuen runden Brunnen vor dem Theater im Anschnitt, auf der Seite prägen Beete, Bäume, Gastromie und Freiflächen das Bild. Foto: Club L49 Landschaftsarchitekten

Der Abstimmungsprozess muss nun in einer geordneten und zügigen Folge ablaufen: Den Auftakt der politischen Beratungen macht die Bezirksvertretung Aachen-Mitte am 6. September, es folgen die Fachausschüsse Mobilität, Planung und Kultur. Drei Beschlüsse wollen gefasst sein: ein Grundsatzbeschluss zu den Inhalten der Planung, mit dem dann für dieses letzte große Projekt des „Innenstadtkonzepts 2022“ auch Bundes- und Landesmittel für die Städtebauförderung beantragt werden können. „Bis zu 80 Prozent der Kosten können wir so abrechnen“, sagt Strehle.

Es werden der Planungsbeschluss – ehrgeiziges Ziel ist der Dezember dieses Jahres – und schließlich der Ausführungsbeschluss folgen. Schon wenn die Ausschreibung für die Umsetzung der gestalterischen Arbeiten anläuft, will die Regionetz mit ihrem Part im Erdreich beginnen. „Tatsächlich wird ein Großteil der Versorgungsinfrastruktur bei der Gelegenheit erneuert“, sagt Silke Roder, die in enger Abstimmung mit der Regionetz steht. „Der Baubeginn im Jahr 2024 hat nichts Erschreckendes, im Gegenteil, er ist der lange erwartete Startschuss. Und wir wissen genau, was wir tun“, sagt Fachbereichsleiterin Strehle.