Durch die Energiekrise : Städtischer Fonds soll Aachener Unternehmen helfen

Die Inflation und anhaltende Preissteigerungen bringen Aachener Unternehmen in Not. Die Stadt will mit einem Fonds helfen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Aachen Der Fonds für nachhaltige und effiziente Wirtschaft soll Beratungsleistungen und Investitionen von Unternehmen in Aachen fördern. Anträge noch bis Juni 2023 möglich.

Entsprechend wichtig ist es, die Aachener Unternehmen in dieser Zeit in ihren Bemühungen zur Steigerung der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu unterstützen. Die Stadt fördert deshalb aktuell mit dem „Fonds nachhaltige und effiziente Wirtschaft“ Beratungsleistungen und konkrete Investitionen von Unternehmen im Stadtgebiet. Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen sagt: „Der Fonds ist mit Blick auf Herbst und Winter ein gutes Instrument, um schnell Unterstützung anzubieten und so der anhaltenden Energiekrise entgegenzuwirken“.