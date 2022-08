Stadtverwaltung Aachen : Städtische Bauaufsicht ist wieder erreichbar

Der personelle Engpass in der städtischen Bauaufsicht ist überwunden. Es gibt wieder Beratungstermine. Foto: dpa-tmn/Ina Fassbender

Aachen Die Aachener Bauaufsicht bietet ab dem 5. September wieder Beratungsleitungen an.

Der Bauservice der Bauaufsicht in Aachen kann ab Montag, 5. September, wieder in Anspruch genommen werden. Damit endet die beschränkte Erreichbarkeit des städtischen Fachbereichs, die wegen einer angespannten personellen Lage in den vergangenen Wochen unumgänglich war.