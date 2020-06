Kostenpflichtiger Inhalt: Verkauf aller Aktien : Städteregion will das Kapitel RWE abschließen

Die Städteregion will als Aktionär beim Energiekonzern RWE aussteigen. Der Erlös aus dem Aktienverkauf soll in den Strukturwandel investiert werden. Foto: ZVA/Michael Grobusch

Städteregion Der letzte Schritt wird dann nur noch symbolischen Charakter haben: Wenn die Städteregion – voraussichtlich noch in diesem Jahr – aus dem Verband der kommunalen Aktionäre austritt, schließt sie das Kapitel RWE endgültig ab. Zu diesem Zeitpunkt wird sie, wenn es nach dem Willen der Verwaltung geht und der Städteregionstag am Freitag ihren entsprechenden Vorschlag annimmt, das letzte Paket an Stammaktien des Energiekonzerns bereits verkauft haben.