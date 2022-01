Sonderlieferung Biontech : Städteregion wirbt um junge Impfwillige

Die Anzahl der Impfstellen in der Städteregion wächst. Auch Impfstoff ist ausreichend vorhanden. Foto: Andreas Steindl

Aachen Ende vergangenen Jahres war der Biontech-Impfstoff noch knapp. Jetzt hat die Städteregion eine Sonderlieferung erhalten. Davon profitieren vor allem Jüngere.

Die Kühlschränke sind noch ausreichend gefüllt – wegen einer Sonderlieferung auch endlich wieder mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer. Das Impfzentrum der Städteregion in den Aachen Arkaden, Trierer Straße 1, wirbt deshalb insbesondere um junge Impfwillige zwischen zwölf und 30 Jahren, die sich am Wochenende piksen lassen wollen.

Für Erwachsene ab 30 Jahren gibt es gemäß der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) den Impfstoff von Moderna. Dieser ist für unter 30-Jährige und Schwangere nicht zugelassen. Geöffnet ist die Impfstelle in den Aachen Arkaden täglich von 8 bis 20 Uhr – also auch am Wochenende.