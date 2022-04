Neue Coronaschutzverordnung : Städteregion verlängert Testpflicht in Krankenhäusern

Aachen Das Land hat Coronaschutzverordnung bis zum 27. Mai verlängert. Das hat auch Auswirkungen auf die Besuchsregeln in den städteregionalen Krankenhäusern.

Die Testpflicht in den Krankenhäusern in der Städteregion Aachen wird verlängert. Bis zum 27. Mai müssen alle Besucher, Patienten und Mitarbeiter einen negativen Coronatest vorweisen können. Das gilt auch in den Ambulanzen, wie das Presseamt am Freitag mitteilt.