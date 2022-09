Hohe Temperaturen und Trockenheit : Städteregion verbietet Wasserentnahme aus Flüssen

Aachen Wegen der niedrigen Pegelstände infolge der Trockenheit hat die Städteregion Aachen die Wasserentnahme aus Flüssen verboten. Ausgenommen sind die Rur und das Aachener Stadtgebiet. Bei Verstößen drohen bis zu 50.000 Euro Bußgeld.

Hohe Temperaturen und keine Niederschläge: Da hat Auswirkungen auch auf Bäche und Flüsse. Die Pegelstände in den Fließgewässern sind extrem niedrig, auch in der Städteregion Aachen. Zudem steigt der Wasserbedarf im privaten und landwirtschaftlichen Bereich. Aus Flüssen und Bächen wird also zusätzlich Wasser entnommen. Die Städteregion hatte bereits an die Bevölkerung appelliert, kein Wasser aus Bächen und Flüssen zu entnehmen. Offensichtlich ohne großen Erfolg. Denn ab dem 1. September gilt nun ein Verbot. Das gilt für sämtliche Fließgewässer in der Städteregion mit Ausnahme der Rur und des Aachener Stadtgebietes.