Zeichen der Solidarität : Städteregion schließt Partnerschaft mit Kreis in der Ukraine

Städteregion Ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine: Die Städteregion Aachen und der Oblast Lwiw (Kreis Lemberg) rücken zusammen. Das Abkommen soll im Oktober unterzeichnet werden.

Es war ein Moment, der ein starkes Zeichen setzen sollte: Die Städteregion Aachen wird eine sogenannte Solidaritätspartnerschaft mit der Oblast Lwiw (Kreis Lemberg) in der Ukraine eingehen. Einem entsprechenden Antrag der Fraktionen von CDU und von Grünen stimmte der Städteregionstag jetzt mit großer Mehrheit zu. Lediglich die drei Vertreter der AfD enthielten sich der Stimme. Die Partnerschaft soll vor allem zu einer Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Wissenschaft, Bildung und Kultur führen.

Konkreter Anstoß für den Antrag von CDU und Grünen war ein gemeinsamer Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die bei einem Treffen in Kiew im Oktober 2022 zur Bildung deutsch-ukrainischer Solidaritätspartnerschaften aufgerufen hatten. Wie sich herausstellte, gab es auch im Kreis Siebengebirge Pläne, eine Partnerschaft mit einer Region in der Ukraine einzugehen. Es gab dort bereits konkrete Gespräche mit der Region Lwiw, die wiederum sein großes Interesse an einer Partnerschaft auch mit der Städteregion bekundete. So kam schließlich eins zum anderen.