Hilferuf : Städteregion nimmt zehn Corona-Patienten aus Eupen auf

Städteregion Aachen Die Krankenhäuser in der Städteregion Aachen nehmen zehn Covid-19-Patienten aus einem überlasteten Hospital in Eupen auf.

Immer mehr Patienten, immer weniger Personal: Damit ist die Situation in vielen belgischen Krankenhäusern beschrieben. Auch das St. Nikolaus-Hospital in Eupen ist nach den teils rapide steigenden Infektionszahlen am Rande seiner Kapazität angekommen, sowohl Intensivplätze als auch Isolierstationen sind voll belegt.