Ab sofort gilt 2G-Plus-Regel : Krankenhäuser in der Städteregion verschärfen erneut Besuchsregeln

Krankenhäuser in der Städteregion verschärfen erneut Besuchsregeln

Wer in der Uniklinik Aachen oder in anderen Krankenhäusern künftig Patienten besuchen möchte, muss entweder geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Test vorzeigen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Krankenhäuser in der Städteregion Aachen verschärfen die Regeln für Besucher noch einmal: Ab sofort gilt die 2G-Plus-Regel.

In den Krankenhäusern in der Städteregion Aachen gilt für Besucherinnen und Besucher ab sofort die 2G-Plus-Regelung. Das bedeutet, dass sie nicht nur geimpft oder genesen sein müssen, sondern zusätzlich auch einen negativen Testnachweis vorzeigen müssen. Das teilte die Städteregion am Freitag mit. Demnach gilt die Testpflicht auch für Kinder ab fünf Jahren.