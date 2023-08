Verzögerung bei Antragsbearbeitung : Wie die Städteregion den Rückstau beim Elterngeld abbaut

Städteregion Die langen Wartezeiten bei der Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld in der Städteregion Aachen haben für viel Unverständnis und Ärger gesorgt. Eine speziell eingesetzte Arbeitsgruppe sorgt für eine spürbare Verbesserung der Situation. Bald können Anträge nur noch online gestellt werden.

Rund 140 Millionen Euro an Elterngeld werden jährlich in der Städteregion ausgezahlt. Das Problem: Die Eltern warteten zeitweise bis zu vier Monate, bis das Geld sie erreichte, weil die Bearbeitungszeiten in der Behörde so lang waren. Es bildete sich ein immenser Antragsstau; bei der Elterngeldstelle in Versorgungamt lagen bis zu 1800 Anträge unbearbeitet auf Halde. Doch nun ist eine deutliche Besserung der Situation eingetreten.