Einige Gruppen unterwegs : Polizei rückt rund 50 Mal zu „Corona-Einsätzen“ aus

Städteregion Aachen Die Aachener Polizei ist am vergangenen Wochenende zu gut 50 Einsätzen rund um die Corona-Pandemie in der Städteregion ausgerückt. Meistens ging es dabei um kleinere Gruppen, die Aufmerksamkeit erregten.

In einem Restaurant in der Kapellenstraße in Burtscheid wurde Sonntagmittag nicht nur das Essen zum Mitnehmen bereitet, sondern auch die wartenden Kunden unerlaubt bewirtet. Am Driescher Hof hielten sich drei Jugendliche zusammen in einer Laube in der dortigen Kleingartenkolonie auf. Die Polizisten übergaben die drei in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten.

In der Aachener Straße in Alsdorf unterstützte die Polizei das Ordnungsamt am Samstagabend zunächst bei der Kontrolle eines trotz Verbotes laufenden Bordellbetriebes. In der Straße „An der alten Grube“ löste man dann in der Nacht noch eine Party von neun Personen in einer Wohnung auf. In der Palmestraße in Würselen wurde ein Treffen von acht Personen in und an einer dortigen Garage aufgelöst.