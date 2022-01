Zwei Schafe im Stadtwald gerissen : Erster Wolf vermutlich auch in Aachen unterwegs

Inzwischen offenbar auch im Aachener Wald unterwegs: Am vergangenen Wochenende sind nahe der Eupener Straße zwei Schafe gerissen worden. Vieles weist darauf hin, dass die Tiere einem Wolf zum Opfer gefallen sind. Eindeutige Beweise, ob es sich tatsächlich um die erste Sichtung des Raubtiers seit rund 150 Jahren im Stadtgebiet handelt, sind jedoch erst in etwa Monaten zu erwarten. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Aachen Erstmals nach rund 150 Jahren ist am Wochenende vermutlich auch im Aachener Stadtgebiet ein Wolf gesichtet worden. Fest steht bislang: In einem Waldstück nahe der Eupener Straße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mutterschaf und sein Lamm gerissen.