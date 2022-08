Quartiersentwicklung : Stadtrat einstimmig für Zukunftsplanung Beverau

Aachen Der Stadtrat hat einstimmig die künftige Planung für die Aachener Beverau auf den Weg gebracht. Im Rat gab es dazu aber auch Kritik an der Verwaltung.

Um den Planungsbereich weiter zu schärfen, die Förderkulissen zu sichern und den gesamten Prozess passgenau auf die vorgesehenen Maßnahmen auszurichten, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch zudem einstimmig die Festlegung des Stadtumbaugebiets Beverau beschlossen.

Das wohl prominenteste Projekt in der Beverau stellt laut Presseamt der Ausbau des denkmalgeschützten ehemaligen Reiterhofs „Gut Branderhof“ zum Nachbarschaftszentrum dar. Hierfür stehen 3,7 Millionen Euro Fördermittel bereit. Im Umfeld der Gutsanlage wollen Privatpersonen zudem im Verbund als Baugruppen – zum Teil organisiert in genossenschaftlichen Vereinigungen – Wohngebäude bauen, in denen in Zukunft mehrere Generationen gemeinschaftlich unter einem Dach leben.