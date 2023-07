„Stadtglühen“ in Aachen : Raven trotz Regen an der Burg

Sommerlicher Spaß im Schatten der Burg: Das „Stadtglühen“ machte diesmal Station im Frankenberger Park. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Zur nächsten Etappe des Kulturfestivals „Stadtglühen“ in Aachen gab’s ein Heimspiel für die Organisatoren vom Musikbunker. Diesmal ging der Live-Reigen im Schatten der Frankenburg über die Bühne – auch wenn das Wetter zuweilen nicht so ganz perfekt mitspielte.

„Raven“ trotz Regen – das hätte das Motto im Frankenberger Park am Samstag sein können. Am vergangenen Wochenende präsentierte die freie Kulturszene beim „Stadtglühen“ ein umfassendes Programm im Schatten der alten Burg an der Bismarckstraße. Das Sommerfestival, das in diesem Jahr bereits zum dritten Mal durch Aachen zieht, funkelt auf allen Ebenen mit Kabarett, Comedy, Lesungen, Theater, Tanz, bildender Kunst und Straßenperformance und bietet darüber hinaus reichlich Kurzweil und Spaß für Kinder. Im Frankenberger Park gab es auch ein Improtheater, ein Zelt, in dem die Jüngsten sich (natürlich abwaschbare) Tätowierungen verpassen lassen konnten und das „Phantastische Imaginarium“, ein digitales Kuriositätenkabinett.

Nur mithilfe einer App auf dem Smartphone, die zuvor über einen QR-Code heruntergeladen werden muss, konnten die dort platzierten Bilder im wahren Sinne des Wortes zum Leben erweckt werden und erzählten im Stil der 1920er Jahre die Geschichten zahlreicher Künstlerinnen und Künstler, denen durch die Corona-Pandemie schlagartig die Bühne fehlte. „Sehr eindrucksvoll“, wie eine der Besucherinnen befand.

Auch der Kinderzirkus Configurani war wieder vertreten und begeisterte mit vielfältigen Kunststücken, die die Kinder mithilfe der zahlreichen Requisiten auch selbst einüben konnten. Die wohl längste Schlange entstand vorerst am Getränkestand, an dem gemeinsam mit zwei weiteren lokalen Caterern für die Verpflegung während gesorgt war. Besonders viel Interesse zeigten insbesondere die jüngeren Besucher jedoch am Improvisations- oder auch einfach Mitmach-Theater.

Rasanter Rave: Die DJs luden auch bei Regen zum Tanzen im Grünen. Foto: Andreas Herrmann

Los ging es hier mit einer sogenannten „Ein-Wort-Geschichte“, bei der jeder nacheinander ein Wort zu einer gemeinsamen Geschichte beisteuern kann. Der erste Titelvorschlag aus dem Publikum: Frieden stiften. Dazu sofort die erste Frage – Frieden, was ist das überhaupt?

Bei der großen Beteiligung war hier schnell eine Antwort gefunden, und die ersten mutigen Teilnehmer kamen gemeinsam zu einer eindeutigen Botschaft. „Frieden ist gut. Frieden ist toll. Frieden ist super!“, lauteten die ersten Sätze ihrer Geschichte. Weiter ging es mit dem tatsächlichen Schauspielern, indem mithilfe kleiner Karten zufällig ein Ort und zwei Requisiten gezogen wurden. Mit den Begriffen „Bett“, und „Kreditkarte“ entstand so schnell eine Szene, in der ein Clown morgens mit einer Katze und einem Hasen aufwacht und sodann den Supermarkt aufsucht, um Futter für die Tiere zu kaufen – eben mit der Kreditkarte. Nach einer bunten halben Stunde mit vielen weiteren Szenen zeigte sich Schauspieler Martin Klinkenberg zufrieden. „Für mich ist es natürlich super bereichernd, so mit den Kindern zu arbeiten“, sagte er.

Heiße Rhythmen: Drummer Marc Lehan bediente die Trommeln wie ein Wirbelwind. Foto: Andreas Herrmann

Für die meisten der erwachsenen Besucher war derweil der „Daytime-Rave“ ab 17 Uhr das Highlight. Hier legte Organisator Chris Kukulis, besser bekannt als DJ Chris Brid, selbst auf und regte fast jeden zumindest ein bisschen zum „raven“ an. Auch die Tänzer der Compagnie Irene K. begeisterten, und am späteren Abend kamen die Live-Fans am Samstag mit Schlagzeuger Marc Lehan, dem Duo Polaroit und am Sonntag mit dem Aventura Quartett und Lucas Santtana auf ihre Kosten.

Kukulis, der als Mitglied der Musikbunker-Crew selbst maßgeblich an der Organisation der Festivalreihe beteiligt war, war mehr als zufrieden mit ihrem bisherigen Verlauf. Die Idee hinter dem „Stadtglühen“, nämlich die Aachener Kulturszene zu fördern und in Stadt und Umgebung ein spannendes und ansprechendes Sommerangebot zu gestalten, findet weiter Anklang. Das freute natürlich auch Lars Templin, wie sein Kukulis einer der Organisatoren des Events. „Es ist eine großartige Idee, die gut ankommt“, meinte er.