Kultursommer in Aachen : „Stadtglühen“ erobert Driescher Hof und Kornelimünster

„Stadtsprühen“ beim „Stadtglühen“: Am Wochenenende zeigen die Meister der Graffiti-Kunst ihr Können in Driescher Hof. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Die nächste Etappe zum Kulturreigen „Stadtglühen“ in Aachen geht am kommenden Wochenende in Driescher Hof und in Kornelimünster über die Bühne.

Zur siebten Etappe im Rahmen des Aachener Kultursommers macht das „Stadtglühen“-Festival am kommenden Wochenende Station in Driescher Hof und in Kornelimünster. Von 15 bis 22 Uhr haben die Organisatoren am Samstag und Sonntag in Zusammenarbeit mit der „Getting Up!“-Foundation zahlreiche Graffiti-Künstler eingeladen, ihre Werke unter dem Motto „Stadtsprühen“ auf großformatigen Holzwänden in der Grünanlage an der Herderstraße in Driescher Hof zu verewigen.

Natürlich ist auch für musikalische Live-Unterhaltung wieder bestens gesorgt. Um 16 Uhr entert die Aachener Punkock-Band The Dergs am Samstag die Bühne. Ab 18 Uhr legen die DJs S-Capade (Drum&Bass) und Mariah (Hip-Hop, Dancehall, Afrobeats) auf.

Weiter geht’s am Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr mit dem „Stadtsprühen“. Die Aachener Tanzschule Wicked Dance Class ist zudem mit mehreren Präsentationen, einer Dance Battle und Workshops am Start. Um 18 Uhr tritt der bekannte Reggaemusiker Sebastian Sturm mit seiner Band an der Herderstraße auf.

Auf dem Museumsplatz im Abteigarten in Kornelimünster zeigt das Ensemble des Theater 99 am Samstag ab 15 Uhr mit „Die Steinsuppe“ und „Rodrigo Feuerflamme“ wieder lustige Geschichten für Kinder. Die Formation „Saitentanz“ bringt ab 16 Uhr unter anderem mittelalterliche Folkmusik zu Gehör. Von 16 bis 19 Uhr präsentieren Foto- und Filmkünstler unter dem Titel „Bildwiderstand“ jüngste Dokumentationen zum Kampf um den Tagebau in Garzweiler.

Auch der Zirkus Configurani ist von 16 bis 22 Uhr im Abteigarten wieder mit von der Partie, und das „Phantastische Imaginarium“ zeigt sein Kuriositätenkabinett im Stil der 1920er Jahre. Überdies gibt es (ab 17 Uhr) Improvisationstheater, bevor sich um 18 Uhr die Reggae- und Rap-Kombo Spedition Hubweder die Ehre gibt. Um 19 Uhr spielt Cellistin Soraya Ansari klassische Musik aus Deutschland, Persien und Spanien. Zur musikalischen Lesung, begleitet von Marga Wilden-Hüsgen und Marlo Strauss, lädt Jutta Kröhnert vom Theater 99 um 20 Uhr mit Grimmelshausens „Landstreicherin Courage“.

Reggae-Star Sebastian Sturm gastiert am Sonntag beim „Stadtglühen“ in Driescher Hof. Foto: Bernd Richter

Weitere Termine am Sonntag, 23. Juli, in Kornelimünster: 8 bis 17 Uhr, „Bildwiderstand“; 15 Uhr, szenische Führung durch das Kunsthaus NRW mit Schauspielerin Bianka Elberfeld für Kinder ab 4 Jahren; 15 Uhr, Der behexte Lindenbaum, Lotte von der Inde hat Geschichten und Märchen aus Aachen und der restlichen Welt im Gepäck; 15 bis 18 Uhr, Kindertätowieren; 16 Uhr, Live-Musik mit dem Akustik-Projekt Moontide; 17 Uhr, Tanzperformance mit der Compagnie Irene K. und szenische Führung durch das Kunsthaus; 18 Uhr, Live-Musik mit Slinky & P‘tit Loup; 19 bis 20 Uhr, Improvisationstheater zum Mitmachen; 20 Uhr, Live-Musik mit dem Harald Ingenhag Quartet.