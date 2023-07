Aachener Kulturreigen geht weiter : „Stadtglühen“ belagert Schloss Schönau

Jazziges und Experimentelles in virtuosen Klangbildern: Die Aachener Band Art de Fakt ist zum Auftakt des „Stadtglühens“ in Richterich zu erleben. Foto: Frank Lennartz

Aachen Das Kulturfestival „Stadtglühen“ geht am Wochenende in die vorletzte Etappe. Zwei Tage lang wird rund um Schloss Schönau ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nein, auch bei eher suboptimalen statt subtropischen äußeren Bedingungen geht den Organisatoren die Puste nicht aus, wenn es darum geht, das nächste „Glutnest“ im Zeichen der Festivalstafette namens „Stadtglühen“ tüchtig anzufachen. Am Wochenende macht die Kulturkarawane Station rund um Schloss Schönau in Richterich. Einmal mehr stehen am Samstag und Sonntag zahlreiche „Live-Acts“ inklusive hochkarätiger Bands auf dem Programm.

„Wir sind entschlossen, auch bei eher durchwachsener Wetterprognose auf jeden Fall im Freien weiterzumachen“, sagt Lars Templin vom Verein Musikbunker am Donnerstag. Dass etliche Vorstellungen in den vergangenen Tagen angesichts miserabler Vorhersagen gestrichen beziehungsweise nach innen verlegt wurden, bedauert der „Stadtglühen“-Organisator naturgemäß besonders; zumal die Absage des kompletten Programms für vergangenen Mittwoch im Stadtpark gar nicht nötig gewesen wäre. Erst am Donnerstag „plästerte“ es erwartungsgemäß bereits seit den Morgenstunden. Die Macher hatten kurzfristig die sprichwörtliche Reißleine gezogen und die zweite Staffel im Grünen komplett abgeblasen.

Selbstverständlich erhielten die Künstler dennoch die vereinbarten Gagen aus dem städtischen Sondertopf für den diesjährigen Kulturmarathon, der mit 350.000 Euro gut gefüllt ist, betont Templin im Übrigen. Und wirbt noch einmal um Verständnis: Schon angesichts des großen logistischen Aufwands beim Aufbau der mobilen Bühnen schaue man stets mit ein bis zwei Tagen Vorlauf auf die Regenprognosen. Immerhin habe es in den vergangenen Wochen zudem zwei Unwetterwarnungen gegeben, und natürlich gehe die Sicherheit der Besucher prinzipiell vor.

Einstweilen aber könnten die Fans zuversichtlich bleiben, dass der Regen sich zumindest in Grenzen halte. Heißt: Der Boden zum bunten Treiben im Schatten des mittelalterlichen Schlosses an der Schönauer Allee ist so gut wie bereitet. „Wir haben wieder viele hochkarätige Künstler und Musiker am Start“, verspricht Templin mit Blick aufs Programm, das im Einzelnen wie folgt daherkommt.

Samstag, 29. Juli: 15 Uhr Start mit Improvisationstheater zum Mitmachen; 16 Uhr Art de Fakt: Jazziges und Experimentelles in virtuosen Klangbildern; Jonglage zum Mitmachen mit dem Circus Configurani; Kuriositätenkabinett im „Phantastischen Imaginarium“; 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr „Elektronisches Picknick“ mit DJ Chris Brid; 20.30 Uhr Jazz und mehr am Piano mit Lambert.

Eigenkompositionen auf höchstem musikalischen Niveau: Stefan Michalke (Piano) und Thomas Nordhausen (Gitarre) setzen den Schlussakkord unters Programm in Richterich. Foto: René Blanche

Sonntag, 30. Juli: 16 Uhr Start mit dem Circus Configurani und dem „Phantastischen Imaginarium“; „Starke Frauen durch die Zeit“: Claudia Vickus erzählt Geschichten über berühmte Geschlechtsgenossinnen; 17 Uhr „The Swan“: Tanz und Performance mit dem Euregio Dance Lab; 18 Uhr Sir Duke: Live-Musik von Klassik über Jazz bis Pop; 19 Uhr Improvisationstheater; 19.30 Uhr Sun Lane Ltd.: New Orleans Jazz in klassischer Besetzung; 20.45 Uhr Nordhausen/Michalke Duo: Thomas Nordhausen (Gitarre) und Stefan Michalke (Piano), spielen eigene Jazz-Kompositionen unter anderem aus dem gemeinsamen Album „Slow Boat“.

Für einen temperamentvollen Endspurt Richtung Festival-Finale dürfte also gesorgt sein, bevor die Macher bis zum übernächsten Sonntag kräftig durchatmen dürfen. Am Sonntag, 6. August, steigt das „Stadtglühen“ auf etlichen prädestinierten Plätzen in der Innenstadt von Aachen. (mh)