Stadtglühen in Richterich : Diabolo-Künste in der Regenpause und ein begnadeter Pianist mit Maske

Mit seiner sadischen Maske fällt der Pianist Lambert nicht nur optisch aus dem Rahmen. Für viele Besucher des Stadtglühens war er am Samstag das Highlight im Schlosspark Schönau. Foto: Andreas Schmitter

Aachen Trotz wiederkehrender Regengüsse zieht das Aachener Kulturfestival am Wochenende die Besucher in den Schlosspark Schönau. Das Highlight des bunten Programms ist ein Auftritt von Lambert am Abend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carmen von Nitzsch

Immer wieder grollt es an diesem Samstagnachmittag vom Himmel herab. Im Schlosspark Schönau ist ein einhelliges „Oh“ zu hören. Doch noch ist Regenpause, noch lassen sich Kuchen und Burger unter den Bäumen beim Picknick genießen. Nachdem in den Tagen zuvor mehrere Veranstaltungen der Festivalreihe „Stadtglühen“ gestrichen worden waren oder nach innen verlegt wurden, war Veranstalter Lars Templin fest entschlossen, am Wochenende trotz durchwachsener Wetterprognose im Freien weiterzumachen. Die Besucher im Richtericher Schlosspark geben ihm recht.

Seit dem Nachmittag seien trotz wiederholter Regengüsse immer wieder Leute zum Mitmachen da gewesen, sagt Dorina Wedel vom Circus Configurani, dem Schülerzirkus der Viktoriaschule Aachen. Der Mitmachzirkus lädt Groß und Klein ein zum Ausprobieren und so manchen zum Entdecken versteckter Talente. „Viele Besucher haben Dinge aus ihrer Kindheit wiederentdeckt, zum Beispiel Jonglieren, Tellerdrehen oder Diabolo“, erzählt die ehemalige Schülerin.

Beim Picknick sorgt DJ Chris Brid am Nachmittag für entspannte Beats. Anita Krause, eigentlich Berlinerin, hat es heute aber aus einem anderen Grund zum Festival-Wanderzirkus verschlagen: „Wir sind heute extra wegen Lambert hier.“ Sie sei zwar ohnehin zu Besuch in NRW gewesen, hätte dann aber kurzum noch einen Abstecher nach Richterich eingeplant – für den Pianisten mit der sardischen Maske. Den müsse man mal gehört haben. „Vorher gehen wir vielleicht mal eine Runde jonglieren“, überlegt Krause.

Im Zelt des „phantastischen Imaginariums“ geht es derweil analog-digital zu. Das Kuriositätenkabinett im Stil der 1920er Jahre lässt sich mit einer App zum Leben erwecken. „Die App für das Imaginarium habe ich mir schon zu Hause heruntergeladen“, erzählt Sabine Bartusseck, die mit ihrer Tochter auf dem Kulturfestival ist. Die Umstände mit dem wechselhaften Wetter seien schade, findet Bartusseck: „Wir sind zwischendurch auch wieder nach Hause gegangen als der Regen zu stark wurde.“ Immerhin: „Wir haben gute Tipps zum Diabolo bekommen.“ Dann kurze Zeit später öffnet der Himmel einmal mehr seine Schleusen, die Festivalgänger stellen sich unter. Sie sind es mittlerweile gewohnt.