Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtbetrieb klagt über Restmüll im Bioabfall : Dreimal falsch befüllt, und schon ist die Biotonne futsch

Strenger Blick, erhobener Zeigefinger: Mit solchen Plakaten werden die Aachener aufgefordert, ihre Biotonnen korrekt zu befüllen. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Seit dem 1. Juli hat der Aachener Stadtbetrieb an fast zwei Dutzend Grundstücken in Aachen die Biotonne entfernt. Der Grund: Mehrfach wurden Abfälle in die Tonnen geworfen, die dort nicht hineingehören. Statt Biotonne stellten die Leute vom Stadtbetrieb eine zusätzliche Restmülltonne auf – auf Kosten der Hauseigentümer.