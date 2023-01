Dilemma für die Meffis : Stadt zahlt auch für Fridays for Future und Ende Gelände

Stecken im Dilemma zwischen „offen für alle“ und der verabredeten „politischen Neutralität“: Patricia Yasmine Graf und Mikel Ulfik aus dem Meffi-Vorstand. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Aus Steuermitteln fließt Geld in die städtischen Räume des Trägervereins „Hi, wir sind die Meffis“. Der kümmert sich am Büchel vor allem um die soziokulturelle Quartiersentwicklung. Aber auch Fridays for Future und Klimaaktivisten von Ende Gelände nutzen die Räume für ihre Zwecke. Wie geht das?