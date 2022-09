Open-Air-Events in Aachen : Stadt will Kulturveranstaltern neue Wege ebnen

Stadt will Kulturveranstaltern neue Wege ebnen

Open-Air-Events in Aachen

Neue Konzepte im Spannungsfeld von Konzertkultur und Lärmschutz: Die Stadt Aachen will die Antragsverfahren für Veranstalter jetzt wesentlich erleichtern. Foto: Heike Lachmann

Aachen Nachdem in jüngerer Zeit größere Freiluft-Events abgesagt werden mussten, arbeitet die Stadt jetzt an einem Konzept, um das Dickicht der Genehmigungsverfahren zu lichten.

Im Kulturausschuss des Rates ist am Donnerstagabend ein erstes Konzept vorgestellt worden, mit dem mögliche Konflikte zwischen Veranstaltern und Ordnungsbehörden vor allem im Hinblick auf den Lärmschutz von vornherein ausgeschlossen werden sollen.

Auf Vorschlag des städtischen Fachbereichs für Klima und Umwelt sollen nun Rahmenvorgaben zur Realisierung von Konzerten an besonders gefragten Örtlichkeiten, wie zum Beispiel dem Campus Melaten oder dem Tuchwerk in der Soers, entwickelt werden. Damit sollen langwierige und kostspielige Vorab-Gutachten künftig nicht mehr in jedem Einzelfall erforderlich sein. Zudem sollen die vielfach komplizierten Genehmigungsverfahren transparenter vermittelt werden. Geplant ist, ein einheitlich gestaltetes Online-Formular zu entwickeln, um die Antragswege zu ebnen.