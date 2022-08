Bauen in Aachen : Stadt vergibt Grundstücke in Kornelimünster

In Kornelimünster West könnten bald die ersten Richtfeste gefeiert werden. Die Stadt vergibt jetzt Baugrundstücke. Foto: dpa-tmn/Patrick Pleul

Aachen Die Stadt Aachen vergibt Baugrundstücke in Kornelimünster West. Dabei müssen bestimmte Konditionen beachtet werden.

Das federführende städtische Immobilienmanagement setzt in Kornelimünster das politisch beschlossene Konzeptverfahren zur Vergabe von Baugrundstücken um. Das bedeutet: Nicht die Höchstbietenden bekommen den Zuschlag für die Grundstücke, sondern die überzeugendsten Konzepte bzw. Personen und Gruppen, die vorgegebene Kriterien erfüllen.

„Das Ziel der Stadt Aachen lautet, im heiß umkämpften Wohnungsmarkt sozialverträgliches und bezahlbares Wohnbauland anzubieten, insbesondere für Familien mit Kindern. Das Konzeptverfahren ist dafür das geeignete Instrument“, erläutert Christoph Kemperdick, Leiter des städtischen Immobilienmanagements.

Die Stadt stellt die Ausschreibungsunterlagen am Dienstag, 23. August unter www.aachen.de/grundstuecke online. Zudem bietet die Verwaltung zu den beiden Konzeptverfahren Online-Informationsveranstaltungen am Mittwoch, 31. August, an.

Für Baugruppen oder Investierende, die gemeinsames Wohnen realisieren wollen, sind zwei Grundstücke vorgesehen. Gefragt sind innovative, klimafreundliche und ressourcenschonende Wohnprojekte. Der Gemeinsinn und das miteinander Wohnen sowie gemeinschaftliche Aktivitäten sollen durch die gewählte Architektur- und Freiraumplanung und gemeinschaftliche Maßnahmen gefördert werden. Die Infoveranstaltung hierzu findet am Mittwoch, 31. August, von 16 bis 17.30 Uhr per Zoom statt. Interessierte können sich auf folgender Webseite dafür registrieren: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_FXXdWpPrRS2ayJ837fGf_A. Nach erfolgter Registrierung erhalten sie die Zugangsdaten zur online Informationsveranstaltung per E-Mail.

Für Investierende, die öffentlich geförderten Wohnraum schaffen wollen, der vor allem Familien mit Kindern zur Verfügung steht, sollen auf fünf Baufeldern insgesamt rund 19 Einfamilienheime zur Miete und ein Mehrfamilienhaus realisiert werden. Die Infoveranstaltung hierzu findet am Mittwoch, 31. August, von 14 bis 15.30 Uhr per Zoom statt. Interessierte können sich auf folgender Webseite dafür registrieren: https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_nvj7KKX1TmG-Apgyq6uZUw. Nach erfolgter Registrierung erhalten sie die Zugangsdaten zur Online-Informationsveranstaltung per E-Mail.

Alle Grundstücke werden nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergeben. Das Neubaugebiet Kornelimünster West befindet sich im Bezirk Aachen-Kornelimünster/ Walheim im Westen des Siedlungsbereichs Kornelimünster.

Nördlich angrenzend befindet sich die an der Oberforstbacher Straße liegende

Benediktinerabtei. Das Neubaugebiet schließt im Osten an ein Einfamilienhausgebiet aus den 1970er Jahren und im Südosten an den ersten Bauabschnitt des Neubaugebiets Kornelimünster West an. Fußläufig erreichbar sind unter anderem eine Kindertagesstätte und das Inda-Gymnasium.

Weitere Infos unter anderem zum zeitlichen Ablauf, ausführlichen Unterlagen und Teilnahmebedingungen zu den Konzeptverfahren Kornelimünster West finden Sie im Internet unter www.aachen.de/grundstücke.

(red)