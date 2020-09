Kostenpflichtiger Inhalt: Provisorischer Radweg : Stadt startet Testlauf am Adalbertsteinweg

Noch endet die markierte Radspur im Nirwana: Auf dem Adalbertsteinweg beginnen nächste Woche die Vorbereitungen für einen Verkehrsversuch mit einem gesicherten Radweg in Richtung Kaiserplatz. Messungen sollen zeigen, wie sich der Eingriff auf das Verkehrsgeschehen auswirkt. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Die Corona-Pandemie hat auch den Verkehrsplanern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch jetzt wird am Adalbertsteinweg nachgeholt, was eigentlich schon im Frühjahr erledigt werden sollte. Testweise wird dort Ende September eine gesicherte Radspur eingerichtet, um herauszufinden, was das für das Verkehrsgeschehen bedeutet.