Notunterkünfte in Aachen : Stadt schafft mehr Platz für Flüchtlinge

Doch kein Abriss : Altes Polizeipräsidium in der Soers soll hunderte Flüchtlinge beherbergen Die Stadt Aachen will das alte Polizeipräsidium in der Aachener Soers in ein großes Flüchtlingsheim umbauen. Die technischen Prüfungen laufen schon. Weitere Standorte sind im Visier.