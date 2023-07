Moritz-Braun-Park in Eilendorf : Stadt sagt den Mittwoch beim Stadtglühen wegen Unwetterwarnung ab

Der Auftakt am Elisenbrunnen war am zurückliegenden Wochenende ein voller Erfolg. In Eilendorf fallen die Programmpunkt aber dem schlechten Wetter zum Opfer. Foto: Andreas Herrmann

Aachen Schlechte Karten für Open-Air-Veranstaltungen: Wegen der Unwetterwarnung hat die Stadt Aachen kurzfristig die Programmpunkte des Stadtglühens am Mittwoch abgesagt.

Am heutigen Mittwoch, 5. Juli, macht das Wetter dem Stadtglühen, dem Sommer-Festival der freien Kulturszene in der Stadt, einen dicken Strich durch die Rechnung: Aufgrund der aktuellen Unterwetterwarnungen, die Sturmböen mit bis zu 80 km/h ankündigen, werden vorsorglich die Programmpunkte im Moritz-Braun-Park in Aachen-Eilendorf abgesagt. Das teilt das städtische Presseamt am Mittwochnachmittag mit.