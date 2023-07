Mehrwegangebotspflicht in Aachen : Wie läuft’s eigentlich mit der Mehrweg-Verpackung?

Ein wiederverwendbarer Kaffee-Becher ist wohl eine der einfachsten Möglichkeiten, Müll im Alltag zu vermeiden. Doch vor allem bei Speisen im To-Go-Bereich muss manch ein Betrieb kreativ werden, um der gesetzlichen Mehrwegangebotspflicht nachzukommen. Foto: dpa/Christian Charisius

Aachen Die Pasta in der Tupperdose, den Kaffee im wiederverwendbaren Becher: Seit Januar 2023 müssen größere Gastronomiebetriebe für Essen und Getränke „to go“ auch Mehrweg anbieten. Aber machen sie das in Aachen auch?

Seit Anfang des Jahres gilt für Restaurants, Imbiss, Bäckereien und Co. die Pflicht, Speisen und Getränke im To-Go-Bereich neben der handelsüblichen Einwegverpackung auch in einer Mehrwegalternative anzubieten. Doch die Regeln gelten längst nicht für alle Betriebe gleichermaßen. Wir geben einen Überblick und klären weitere Fragen:

Wie gut wird das Gesetz ein halbes Jahr nach der Novellierung in den betroffenen Betrieben umgesetzt? Was beanstandet die städtische Sonderordnungsbehörde? Und in welchen Fällen dürfen Kundinnen und Kunden auf eine Mehrwegverpackung hoffen oder ihr eigenes Behältnis zum Befüllen mitbringen?

Das sagt das Gesetz

Damit weniger Abfälle am Straßenrand oder anderen Stellen als sogenannter „Wilder Müll“ anfallen, sind seit diesem Jahr unter anderem Restaurants, Imbissbuden, Bäckereien und Cafés ab einer bestimmten Größe und Beschäftigenanzahl verpflichtet, Lebensmittel und Getränke im To-Go-Bereich in Mehrwegverpackungen anzubieten. Teurer dürfen die Lebensmittel in Tupper, Glas oder einem anderen Mehrwegsystem nicht sein. Es ist aber zulässig, das Gefäß gegen Pfand auszugeben.

Wichtig: Gastronominnen und Gastronomen müssen diese Alternative nicht nur anbieten. Sie müssen auch „deutlich sicht- und lesbar“ auf diese hinweisen. Ein Hinweis auf der Webseite alleine reicht nicht aus.

Einwegplastik oder Mehrwegplastik? Das soll der Kunde entscheiden. Foto: MHA/Harald Krömer

Kleinere Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten und einer Verkaufsfläche bis 80 Quadratmeter müssen keine wiederverwendbaren Verpackungen im Angebot haben. Dafür müssen sie allerdings auf Wunsch Behältnisse auffüllen, die Kunden mitbringen.

Das sagt die Stadt

Zu Beginn der Gesetzesneuerung hat die Untere Abfallwirtschaftsbehörde im Fachbereich Klima und Umwelt, die für die Kontrolle in den Betrieben zuständig ist, zunächst auf Beratung und Information gesetzt. Wie Björn Gürtler vom städtischen Presseamt erklärt, wurden bekannte Vorschriften etwa zur Einwegpfandpflicht wie auch Neuerungen zur Förderung einer stärker mehrwegorientierten Ausrichtung des To-Go-Bereichs auf einem Infoblatt zusammengefasst.

Vor einigen Wochen sei zusätzlich die routinemäßige Überwachung angelaufen. Bis Mitte Juli wurden demnach 60 Filialbetriebe und Handelsketten im Hinblick auf die Mehrwegangebotspflichten überprüft, so Gürtler. Auf sechs Betriebe sei die Stadt durch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern aufmerksam gemacht worden. Bislang lasse sich sagen, dass es „überwiegend keine oder nur geringe Beanstandungen“ seitens der Sonderordnungsbehörde gibt.

In manchen Fällen gab es keine Mehrwegalternative, obwohl die Betriebe eine solche hätten vorhalten müssen. In anderen wiesen die Gastronomen entweder gar nicht oder nur im Internet auf das Mehrwegangebot hin. Manch ein Betrieb fiel der Behörde auf, weil er zwar Mehrwegbecher ausgab, aber diese nicht im Rahmen eines Pfandsystems wieder zurücknahm. Dabei ist das laut Gesetz eindeutig so vorgesehen. Bei einzelnen Hinweisen, die aus der Bürgerschaft kamen, hätten die städtischen Mitarbeiter im Rahmen ihrer Kontrolle festgestellt, dass die Betriebe gar kein Mehrwegangebot vorhalten müssen, weil sie zu klein sind.

„Insgesamt betrachtet haben die bisher in den Betrieben geführten Gespräche gezeigt, dass die sich durch die Novellierung des Verpackungsgesetzes ergebenden Verpflichtungen zur Bereithaltung einer Mehrwegalternative in den Betrieben durchweg bekannt sind und ernst genommen werden“, resümieren die Verantwortlichen bei der Stadt Aachen.

Das sagen Umweltverbände

Die Zwischenbilanz der Deutschen Umwelthilfe (DUH) fällt deutlich anders aus: Die Mehrwegpflicht in der Gastronomie werde „katastrophal“ umgesetzt, konstatierte die DUH jüngst in einer Pressemitteilung. Bei stichprobenartigen Testbesuchen der Deutschen Umwelthilfe habe man bei 20 von 27 kontrollierten Ketten Verstöße festgestellt. Unter anderem gegen Unternehmen und Franchise-Händler von Backwerk, Dunkin Donuts, Vapiano und Cineplex habe die DUH nun „juristische Verfahren gestartet, um die Wiederholung der festgestellten Verstöße auszuschließen“.

Ganz so negativ schätzt „Aachen Unverpackt“ die Umsetzung des Gesetzes nicht ein. Und doch: „Im Straßenbild sieht man immer noch viel zu viel Einweg“, betont Katharina, 29, als eine Sprecherin der Aachener Initiative, die sich der Abfallvermeidung und dem nachhaltigen Konsum verschrieben hat. Die Mehrwegangebotspflicht sei ein wichtiger Baustein für mehr Nachhaltigkeit. Noch wichtiger sei allerdings ein generelles Umdenken in der Bevölkerung. „Wenn Mehrwegangebote nicht nachgefragt werden, bringt die Pflicht nichts.“

Das sagen Gastronomen