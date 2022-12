Mobilität in Aachen : Stadt greift für Lothringerstraße tief in die Tasche

Soll bald – trotz verfallener Fördermittel – gründlich umgebaut werden: der kleine Platz an der Lothringerstraße. Foto: Harald Krömer

Aachen Obwohl Fördermittel in Millionenhöhe weggefallen sind, will die Stadt jetzt mit Blick auf lange geplante Umbaumaßnahmen in der Lothringerstraße im großen Stil investieren.