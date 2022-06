Mobilitätswende : Stadt fördert Familien beim Kauf von Lastenfahrrädern

Aachen Die Stadt Aachen setzt ihr Förderprogramm für Familien in Sachen Mobilitätswende fort.

In der zweiten Förderphase stehen Mittel in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung. Die Fördermittel können ab sofort beantragt werden. Wer einen Antrag stellt, muss mit erstem Wohnsitz in Aachen leben und mindestens mit einem Kind unter 18 Jahre zusammenwohnen.

Der durchschnittliche Anschaffungspreis der in der ersten Phase geförderten Lastenräder liegt bei rund 5400 Euro, fast alle werden elektrisch unterstützt. 73 der 121 bewilligten Lastenräder werden im Aachener Fahrradhandel gekauft, weitere 23 in der Städteregion und in der Euregio. Die Hälfte der Antragstellenden teilte mit, dass sie wegen des Lastenfahrrads auf ein (Zweit-)Auto verzichten würden, weitere 31 gaben an, schon jetzt über kein eigenes Auto zu verfügen, teilte das städtischen Presseamt jetzt mit.