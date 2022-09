Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2027 : Stadt Aachen wartet noch auf Begründung für die WM-Absage

Aachen Der Tivoli kommt zwar als Spielstätte für die Frauenfußball-WM nicht in Frage, die Pläne im Sportpark Soers soll das aber nicht beeinträchtigen.

Wesentlicher wird die Entscheidung sein, die die Zukunftsagentur Rheinisches Revier voraussichtlich noch in diesem Jahr zum Ausbau der Aachener Sportstätten treffen wird. Die Stadt will Zuschüsse beantragen, die der Bund für den Strukturwandel im Braunkohlerevier zur Verfügung stellt.

Unter anderem hofft die Stadt, so auch endlich die dringend benötigte neue Halle für die Bundesliga-Volleyballerinnen „Ladies in Black“ auf dem Gelände des ehemaligen Polizeipräsidiums in der Soers errichten zu können. Dort will der ALRV zudem eine hochmoderne CHIO Campus Arena bauen. Und nicht zuletzt soll der Sportpark Soers auch für den Breitensport und vereinsungebundene Sportler geöffnet werden.