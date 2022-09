Hilfe für Gastwirte : Stadt Aachen verzichtet auf Außengastro-Gebühren

Keine Extrakosten für Tische und Stühle: Der Außenausschank bleibt in Aachen einstweilen gebührenfrei. Foto: MHA/Harald Krömer

Aachen Politik will den Wirten in schweren Zeiten beistehen. Die Stadt verzichtet nun auch im zweiten Halbjahr auf Sondernutzungsgebühren in der Außengastronomie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Was sich im Hauptausschuss vor zwei Wochen abzeichnete, hat der Stadtrat jetzt vollzogen: Die Stadt wird auch im zweiten Halbjahr keine Gebühren für den Außenausschank erheben. Damit soll den Aachener Gastwirten in schweren Zeiten über den Winter geholfen werden.

Der Gebührenerlass war zunächst nur auf das erste Halbjahr begrenzt. Damit sollten die Folgen der Corona-Pandemie abgemildert werden. Weil in der Gastronomie von einem Normalgeschäft weiterhin keine Rede sein kann, hat sich insbesondere die SPD dafür stark gemacht, den Gebührenerlass für Außengastronomieflächen zu verlängern. Dem Vorhaben hat der Rat nun einhellig zugestimmt. Bereits gezahlte Gebühren für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember sollen zurückerstattet werden.

Üblicherweise müssen Gastwirte eine Sondernutzungsgebühr für Außengastronomie in Höhe von sieben Euro pro Quadratmeter und Monat entrichten. Die Stadt geht davon aus, auf Einnahmen in Höhe von rund 300.000 Euro verzichten zu müssen. Weil die Gewerbeeinnahmen höher seien als geplant, sei das verkraftbar.

(gei)