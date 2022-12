„Zwischen den Tagen“ : Stadt Aachen spart Energie und schließt viele Verwaltungsgebäude

Nicht nur das Verwaltungsgebäude Katschhof inklusive Bürgerservice schließt die Stadtverwaltung Aachen zwischen Weihnachten und Neujahr. Die Verwaltung will auf diesem Wege Energiekosten sparen. Foto: Bernhard Felker

Aachen Das ist neu: Zwischen Weihnachten und Neujahr sind in Aachen viele Verwaltungsgebäude geschlossen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es eine klare Regelung.

Die Nachricht kommt aus vielen Kommunen in NRW, so auch aus Aachen: Die Stadtverwaltungen schließen, so weit möglich, zwischen Weihnachten und Neujahr alle Gebäude, die nicht unbedingt gebraucht werden, um Energie zu sparen. Amtlich verordnete Weihnachtspause oder Arbeitstage im Home-Office für alle Mitarbeitenden, die davon betroffen sind, so heißt es.

In Aachen zielt der Verwaltungsvorstand um Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen in die gleiche Richtung und erläutert die Lage genauer. „Auch bei uns in Aachen schließt die Verwaltung, so weit möglich, alle Gebäude, die nicht unbedingt gebraucht werden, um Energie zu sparen“, teilt Stadtsprecherin Jutta Bacher auf Anfrage mit. „Sie stellt ihre Arbeit aber nicht gänzlich ein. Unsere Mitarbeitenden aus den betreffenden Gebäuden nehmen zwischen dem 27. und 30. Dezember entweder Urlaub oder arbeiten im Homeoffice.“

Geschlossen werden in dieser Zeit auf alle Fälle die Verwaltungsgebäude Adalbertsteinweg, Aureliusstraße, das Haus Löwenstein am Markt, Katschhof, Reumontstraße, Kasinostraße, Peterstraße, dort die VHS, die Verwaltungseinheit in der Elisabethstraße und sämtliche Bezirksämter. In der Mozartstraße wird nur im so genannten Open Space geheizt.

Städtische Turnhallen sind über die Tage geschlossen. Museen, Schwimmhallen (hier gibt es wechselweise Öffnungszeiten), Rathaus und die Verwaltungsgebäude Lagerhaus- und Hackländerstraße seien nicht betroffen, sagt Jutta Bacher, und bleiben in Betrieb, ebenso Kitas im erforderlichen Notbetrieb. „Gerade Kulturangebote und Sportgelegenheiten sind ein wichtiger Ausgleich in schwierigen Zeiten. Deshalb sollen sie in jedem Fall aufrechterhalten werden.“

Informationen zu den Dienstleistungen, die in den Zwischentagen angeboten werden, werden vom Fachbereich Kommunikation gerade noch aufbereitet und zeitig bekannt gegeben, heißt es.

Die Einsparungen, die sich aus der Schließung ergeben, lassen sich nach Stadtangaben erst im Frühjahr berechnen.

(bb)