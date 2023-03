Bundesregeln laufen aus : Stadt Aachen passt ihre Maßnahmen zum Energiesparen an

Historische Gebäude und öffentliche Einrichtungen werden ab dem 15. April in den Abendstunden wieder angestrahlt. Foto: Harald Krömer

Aachen Mit dem Ende der Energiesparverordnung werden in Aachen historische Gebäude, Denkmäler und Brunnen abends wieder angestrahlt. Wie steht es um die Temperatur in den Schwimmbädern?

Die Stadt Aachen hat in den vergangenen Monaten verschiedenste Maßnahmen ergriffen, um Energie einzusparen. Der Grund dafür war eine gesetzliche Vorgabe des Bundes in Folge des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Am 15. April 2023 läuft die Energiesparverordnung des Bundes aus.

Das bedeutet für Aachen: Die Stadt kehrt zu ihren vorherigen Regeln zurück. So werden öffentliche Gebäude wie zum Beispiel das Aachener Rathaus in den Abendstunden wieder angestrahlt, auch Denkmäler und Brunnen werden mit Inbetriebnahme wieder beleuchtet.

Freuen können sich auch alle Besucherinnen und Besucher der Aachener Schwimmhallen, insbesondere Ferienkinder: Die Wassertemperatur wird bereits mit dem Beginn der Osterferien am Samstag, 1. April, wieder auf 28 Grad in Schwimmerbecken und 32 Grad in Nichtschwimmerbecken erhöht. In den zurückliegenden Monaten wurden die Temperaturen auf 26 und 30 Grad herabgesenkt.

Heiko Thomas, städtischer Beigeordneter für Klima und Umwelt, Stadtbetrieb und Gebäude, zieht insgesamt eine positive Bilanz: „Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten durch ihr Verhalten mit dazu beigetragen, dass wir spür- und messbar den Energieverbrauch senken konnten. Das ist ein gutes Zeichen! In herausfordernden Zeiten zieht Aachen an einem Strang.“ Auch wenn akute Maßnahmen durch den Wegfall der Bundesregeln nun aufgehoben werden, appelliert Thomas: „Ein besonnener Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Energieträgern ist unabhängig davon nötig. Es spart Geld und dient dem Klimaschutz. Die Stadt nimmt hier ihre Vorbildrolle sehr ernst. Bis 2030 wollen wir in Aachen klimaneutral werden. Auf dieses Ziel richtet die Verwaltung ihr gesamtes Handeln aus.“

Die Regelungen ab April im Überblick:

Außenbeleuchtung: Historische Gebäude und öffentliche Einrichtungen werden ab dem 15. April in den Abendstunden wieder in gewohnter Art angestrahlt. Auch Werbeanlagen können wieder beleuchtet werden. Hier gilt aktuell noch ein entsprechendes Verbot im Zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr.

Öffentliche Brunnen: Wie jedes Jahr im Frühling werden die Aachener Brunnen nach der Winterpause wieder eingeschaltet. Der Brunnendienst des städtischen Gebäudemanagements befüllt in diesen Wochen die mit netzwassergespeisten Brunnen. Bis Ostern sollen sie in Betrieb sein und – wo vorhanden – in den Abendstunden wieder mit Licht in Szene gesetzt werden. Die Stadt hatte als freiwillige Energiesparmaßnahme seit Juli 2022 auf die Beleuchtung der Brunnen verzichtet und die Umlaufpumpen in der Betriebszeit reduziert. Die mit Bachwasser gespeisten Brunnen im Altstadtkern bleiben leider vorerst trocken, da es aktuell Probleme mit der Paubachleitung gibt. Auch der mit Thermalwasser gespeiste Marktbrunnen in Burtscheid muss wegen eines Rohrbruches vorerst außer Betrieb bleiben.

Schwimmhallen und Lehrschwimmbecken: In allen Schwimmhallen wird die Wassertemperatur für Schwimmerbecken wieder auf 28 Grad und für Nichtschwimmer auf 32 Grad angehoben. Aufgrund der bevorstehenden Ferien greift diese Maßnahmen bereits ab Samstag, 1. April.

Heizperiode und Raumtemperaturen: Die Heizperiode in öffentlichen Gebäuden wird nicht zum 3. April beendet, sondern entsprechend der Außentemperatur weitergeführt. Zudem können die Raumtemperaturen in öffentlichen ab dem 15. April wieder auf Normalbetrieb eingestellt werden: Das bedeutet: In Büros herrscht eine Mindesttemperatur von 20 Grad. Ausnahmeregelungen gab es in den zurückliegenden Wintermonaten für Kinder und Jugendliche. So blieben Schulen und Kitas auf dem bisherigen Niveau beheizt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hatte im Juni des vergangenen Jahres als Folge geringer werdender Gaslieferungen aus Russland die Alarmstufe des Notfallplans ausgerufen. Um einem Gasnotstand in der zurückliegenden Winterperiode entgegenzuwirken, hatte die Stadt Aachen in zwei Stufen ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet. Weitere Infos gibt die Stadt Aachen unter www.aachen.de/energiesparen.

