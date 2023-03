Nach dem Frost : Stadt Aachen nimmt die Schlaglöcher ins Visier

Aachen Die Temperaturen steigen, die Löcher im Asphalt werden tiefer. Schlaglöcher kennzeichnen die Szenerie auf vielen Aachener Straßen.

Forst und Feuchtigkeit sind für rissigen Asphalt eine ziemlich schlechte Rezeptur. Der Straßenbelag reißt auf, bröselt, an vielen Stellen mehrere Zentimeter tief. Für Auto-, Motorrad- und Radfahrer stellen Schlaglöcher ein gefährliches Risiko dar. Zweiradfahrer könnten schwer verunglücken, wenn sie ein Schlagloch übersehen. Beim Auto drohen Schäden an Reifen und Radaufhängung.

„Schlaglöcher werden kontinuierlich repariert“, sagt Elisa Bresser vom städtischen Presseamt. Aktuell war die Asphaltkolonne im Raum Eilendorf unterwegs. Die Streckenkontrolleure des Aachener Stadtbetriebs, Bereich Straßenunterhaltung, meldeten die Schadstellen jeweils aktuell, so Bresser.

Aktuell bestehe aber unter anderem die Schwierigkeit, dass die Asphaltwerke lange geschlossen hatten und der Stadtbetrieb kein Material bekommen konnte. Auch die aktuellen Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst reißen sozusagen ein Loch in die Baupläne. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtbetriebes haben in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder an Streikmaßnahmen teilgenommen. Auch das hat zu Verzögerungen geführt.