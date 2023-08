Einbürgerungsfeier : Stadt Aachen macht einen Bogen um die AfD

„Innenstadtmobilität für morgen“ : Führen weniger Autos in Aachen zu mehr Aufenthaltsqualität? In einer Sondersitzung beschäftigt sich die Politik in dieser Woche mit dem Verkehrskonzept „Innenstadtmobilität für morgen“. Wie kommt das Konzept bei unseren Leserinnen und Lesern an? Wir haben nachgefragt.